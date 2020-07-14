Курорты Кабардино-Балкарии готовятся к массовому заезду отдыхающих

14 июля 2020, 19:38

Часть санаториев в Нальчике выполнила требования Роспотребнадзора и готова к приему отдыхающих. Для заселения каждый прибывающий на отдых должен сдать тест на коронавирус, сотрудники санаториев будут проходить тестирование раз в неделю. В Минкурортов надеются на восстановление турбизнеса в регионе до конца года.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня главный санитарный врач Кабардино-Балкарии констатировал, что пик эпидемии в республике пройден. В регионе заработали библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы. С 1 июля открылись летние кафе и рынки. При этом санатории, гостиницы и турбазы оставались закрытыми. 8 июля власти региона объявили о новом этапе снятия ограничений, позволив работу санаториев и курортов с 10 июля. В этот день, в частности, возобновили работу центр активного отдыха «Флайчегем» и канатные дороги в Приэльбрусье.

По состоянию на 14 июля, в Кабардино-Балкарии выявлено 5645 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 41 - за последние сутки. Общее число выздоровевших составляет 5034 (за сутки - 233), умерших – 60. В госпиталях находится 731 человек, в том числе в реанимациях - 40, сообщается на странице оперативного штаба республики в Instagram. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Санатории начинают открываться в Нальчике

С сегодняшнего дня после трехмесячного режима изоляционных мер начинают принимать посетителей отдельные санатории в Нальчике, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в АО «Курорт «Нальчик». При этом там отметили, что некоторые вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологических условий не отрегулированы, поэтому массовый заезд начнется только после 20 июля.

Все прибывающие на отдых должны иметь при себе справку о том, что в течение последних 14 дней они не имели контактов с больными COVID-19, а если такой справки нет, отдыхающий должен сдать тест на коронавирус на месте. Санаториям рекомендовано заселять не более 75 процентов от коечного фонда и не более двух человек в номер, пояснили в АО «Курорт «Нальчик».

В санатории «Чайка» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что начинают прием отдыхающих с 15 июля. Для заселения в санаторий требуется справка об эпидемическом окружении. В номера заселяются по одному-два человека. Масочный режим – по желанию. Номер в «Чайке» стоит 4000 рублей в сутки на человека с лечением. Отдыхающих в санатории пока нет.

Санаторий «Долина Нарзанов» начал работу с сегодняшнего дня. В санатории сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что отдыхающим при поступлении также требуется справка от участкового врача об эпидокружении, в номера будут заселять по два человека, требуют соблюдение масочного режима. Номер с лечением стоит здесь 2550 рублей на человека. Отдыхающих пока также нет.

Санаторий «Голубые ели» возобновит работу только в начале августа. «Мы еще не все требования Роспотребнадзора выполнили, поэтому откроемся попозже», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в санатории.

В Приэльбрусье туристы заезжают, но пока их немного, сообщила сегодня руководитель пресс-службы АО «Курорт Эльбрус» Дарья Пуденко.

«Для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более двух человек в один вагон. В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу гостям необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать индивидуальные средства защиты. На канатной дороге регулярно проводится дезинфекция вагонов и поверхностей. Сотрудники соблюдают масочный режим», - рассказала Дарья Пуденко.

В АО «Курорты Северного Кавказа» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «поддержка малого и среднего бизнеса туристической отрасли внесена в Национальный план восстановления экономики». «Речь о дополнительном субсидировании строительства номерного фонда, льготном кредитовании, выделении средств на противовирусную обработку»,- сообщили в организации.

Роспотребнадзор озвучил условия работы санаториев

С 15 июля справки об эпидокружении отменяются, вместо них каждый прибывший на отдых должен сдать тест на коронавирус, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора в КБР Александр Мартынов.

«Федеральная служба Роспотребнадзора разработала дополнительные санитарно-эпидемиологические рекомендации для санаториев, пансионатов. Только при их соблюдении они могут возобновить работу», - пояснил Мартынов. По его словам, санаториям рекомендовано проводить одновременное заселение отдыхающих сроком на 14 дней, а после их отъезда проводить дезинфекцию всех помещений. Отдыхающим рекомендовано использование масок, частое мытье рук с мылом либо обработка их кожными антисептиками.

Санаториям также даны рекомендации по дезинфекции столовой и кухонной посуды, обеззараживанию воздуха, проведению влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, рекомендовано исключение любых групповых посещений медицинских процедур. Сотрудники санатория должны проходить тестирование на коронавирус один раз в неделю. В случае выявления среди отдыхающих больного коронавирусной инфекцией санаторий переводится в режим обсерватора сроком на 14 дней.

При этом, как отметил Александр Мартынов, Управлению Роспотребнадзора КБР запрещено проводить какие-либо проверки в санаториях.

Комментируя ситуацию с распространением коронавируса в республике, Александр Мартынов отметил, что в настоящее время идет постепенное снижение количества вновь заболевших. «Тем не менее, цифры остаются достаточно высокие, примерно около 40 человек в день, поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение», - подчеркнул он.

Глава Минкурортов надеется, что турбизнес КБР может восстановиться к концу года

Туристическая отрасль заработала одной из первых в регионе после длительного простоя из-за пандемии, сообщил 11 июля министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Он проинформировал, что министерство направило в каждое учреждение, которое входит в туристскую и санаторно-курортную сферу, поименно на руководителя документы о возможности возобновления работы. "Мы разослали им бланк уведомления, который каждое предприятие в момент открытия должно направить в Роспотребнадзор, а также продублировать его на наш адрес. Они также обязаны направлять еженедельный отчет в Роспотребнадзор и к нам на электронную почту в течение первых заездов", - отметил Шогенцуков.

Министр указал, что руководство санаториев и учреждений туротрасли уведомляет Роспотребнадзор о своем открытии, гарантирует исполнение всех предписаний этой структуры. Если подобное уведомление направлено в Роспотребнадзор, это значит, что организация выполнила все условия, соблюдение которых будут мониторить сотрудники министерства, добавил Мурат Шогенцуков.

Он считает, что турбизнес КБР, не работающий полгода и понесший значительный ущерб от пандемии, может восстановиться к концу 2020 года при благоприятном стечении обстоятельств.

"За первое полугодие 2020 года в республике отдохнули 144 тысяч человек, что в два раза меньше аналогичного показателя 2019 года, из них 5,9 тысячи иностранцев, что на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. Общий объем предоставленных услуг за этот период, по расчетам министерства в сфере туризма, составляет 1,6 млрд рублей, что также в два раза меньше в сравнении с сопоставимыми тарифами на услуги 2019 года. Я, возможно, покажусь оптимистом, но если не будет никаких катаклизмов типа второй волны коронавируса, селевых потоков, наводнений, которые будут препятствовать развитию в каком-то конкретном районе, то к концу 2020 года вполне реально выйти на уровень 2019-го", - рассказал Шогенцуков, слова которого приводит ТАСС.

Издание также приводит данные Министерства курортов и туризма КБР, согласно которым перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие. Республика единовременно может разместить более 15,8 тысячи туристов и отдыхающих. Регион в 2018 году посетили 552,3 тысячи отдыхающих, в 2019 году - 602 тысячи человек.

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