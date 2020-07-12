Туристы в Сочи игнорируют запреты властей

12 июля 2020, 06:36

Ряд рекомендаций, которые власти Сочи требуют выполнять в рамках борьбы с распространением коронавируса, невыполнимы, считает директор пляжа. Жители и гости города игнорируют нормы безопасности, отметили местные жители. Туристы продолжают прибывать в Сочи, и общее число гостей сравнилось с показателями прошлого года.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кубани 3 июля продлили до 21 июля режим повышенной готовности из-за коронавируса, в частности, сохраняется масочный режим в общественных местах и запрет на массовые мероприятия. Отдыхающие на пляжах Сочи, который 7 июля принял стотысячного в этом сезоне туриста, должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим при этом отменен, рассказали чиновники. Опрошенные "Кавказским узлом" гости курорта признались, что приехали вопреки опасениям заразиться коронавирусом на отдыхе, а сочинские предприниматели отнеслись с оптимизмом к наплыву туристов.

К 10 июня общее число зараженных на Кубани достигло 6589, 83 инфицированных умерли, 5574 выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Сочи в июле число туристов соответствует аналогичному месяцу прошлогоднего сезона, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 11 июля сотрудник мэрии, отметив при этом, что "соблюдение социальной дистанции и масочного режима находится в зоне ответственности самих туристов". По его словам, проконтролировать такое количество приехавших на отдых людей невозможно.

В июле 2019 года Сочи, по данным управления по туризму администрации города, посетили 830 650 человек.

Гости Сочи игнорируют правила безопасности

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на Красной Поляне, на пляжах, в кафе, на прогулочных набережных и парках Сочи и убедилась, что режим "повышенной готовности" в соответствии с постановлении губернатора Краснодарского края практически никто из туристов не соблюдает.

В пункте 4 упомянутого постановления №287 от 21 мая 2020 года "О продлении режима "Повышенная готовность" указано, что граждане проживающие и находящиеся на территории Краснодарского края должны соблюдать дистанцию, носить маски, отправляться на прогулку и заниматься спортом не более, чем вдвоем.

11 июля в Краснодарском крае выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 6654. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Курорты Краснодарского края и администрация города Сочи издали памятки для сотрудников пляжа и гостей, которые раздаются на пляжных территориях и вывешиваются в публичных местах", - рассказала председатель некоммерческой ассоциации "Сочи Пляжи" Елена Дорогинина корреспонденту "Кавказского узла".

В памятке (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что к работе не допускаются сотрудники без справок об отсутствии коронавирусной инфекции, выданных не ранее, чем за семь дней до выхода на работу. Работники, которые приехали из других стран, должны сначала пройти карантин. Все работники должны обследовать перед началом рабочего дня.

От владельцев пляжей требуется обеспечить работников защитными средствами (масками, перчатками); провести расстановку пляжного оборудования (шезлонг, раздевалок, ногомоек, питьевых фонтанчиков и др.) с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Сотрудники пляжа должны контролировать соблюдение принципов социального дистанцирования отдыхающих, проводить регулярную дезинфекцию и обеззараживать пляжное оборудование, помещение медицинского и спасательного пунктов, теневые навесы, оградительные конструкции при входе на пляж. Обрабатывать контактные поверхности - поручни, дверные ручки медицинского и спасательного пунктов - методом протирания не реже одного раза в два часа. Обрабатывать шезлонги (и аналогичные им объекты) после каждого отдыхающего.

Жители Сочи заявили о массовом наплыве отдыхающих

Директор пляжа "Роза Хутор" в Имеретинской долине Кристина Вексельберг рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что некоторые пункты этих памяток фактически не выполнимы, когда, к примеру, на пляж приходит семья в составе родители, дети и бабушки с дедушками.

"По правилам только родители имеют право находиться вместе, бабушки и дедушки детей уже обязаны соблюдать дистанцию. Но людям этого не объяснишь. Они не понимают и делают по-своему. Сложно, когда приходит компания людей и объявляет себя близкими родственниками, мы не имеем возможности проверять у всех паспорта и родственные отношения, Мы не можем заставить людей соблюдать масочный режим на пляже, не можем проконтролировать когда они плавают близко друг к другу в море. Единственное, что мы можем и делаем, так это регулярно информируем и напоминаем по громкой связи гостей пляжа о соблюдении дистанции и соблюдении гигиены. Поэтому люди, которые приезжают в Сочи, должны сами понимать обстановку и следить за своим здоровьем, соблюдать осторожность", - отметила Вексельберг, добавив, что все сотрудники пляжа соблюдают масочный режим.

Сотрудница одного из кафетериев Екатерина Шмелева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что давно не видела в своем заведении столько людей. "Все столики заняты, то же - в других кафе. Все забито, не успеваем обслуживать", - рассказала она.

Аналогичными впечатлениями поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" продавец в торговом центре "Море Молл" Ирина Ласкутова. "Люди идут нескончаемым потоком. Масок ни на ком нет, дистанция не соблюдается и никто за этим, как раньше, не следит", - рассказала она.

Сочинка Вера Тимофеева пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что "муниципальных и частных автобусах при жаре за 30 градусов не работают кондиционеры, и люди просто задыхаются в автобусах, который набивается битком".

Работница санатория "Заполярье" сообщила, что санаторий забит отдыхающими, чартерные рейсы завозят и увозят одновременно 300-400 постояльцев.

При этом опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" работники санаториев отметили, то не успевают убирать номера, а гости жалуются, что грязно.

"Людей очень много. Руководство экономит на всем, даже на персонале, который был отправлен в вынужденный отпуск до открытия сезона. Сейчас отель обслуживают студенты из Воронежа за очень маленькие деньги. В гостинице они же и спят. Гости пишут в жалобную книгу и на сайт очень много жалоб", - рассказала горничная одного из санаториев Маргарита.

"Посмотрите, какие толпы едут к нам из неблагополучных регионов. Это ведь все эпидемиологическая угроза, но люди не думают о том, что их ждет, если они не будут соблюдать правила", - отметил сотрудник скорой помощи, который представился Валерием.

Отдыхающие рассказали о том, почему выбрали Сочи

Спрос на билеты в Сочи в июле вырос в два раза по сравнению с июнем этого года, рост составил 20 процентов, а средняя стоимость билетом при этом снизилась на 11 процентов как на авиатранспорте, так и на поездах, сообщают "Вести-Сочи".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" туристы подтвердили, что добраться до Сочи стало действительно дешевле. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных туристов.

"На мой выбор приехать в Сочи повлияла цена на авиабилеты. Купил билет в три раза дешевле обычно", - рассказал 48-летний турист из Томска Илья Максимов.

36-летний военный из Кемерово с семьей прилетел на отдых в Сочи тоже из-за дешевизны билетов. "О безопасности забываем, потому что уже устали думать о плохом", - пояснил мужчина, который отказался представиться.

60- летний Михаил Васильев с супругой первый год не отправились за границу, потому что ее закрыли и самолеты на курорты зарубежья не летают.

"Прилетели в Сочи из Краснодара и не жалеем, что решились. Погода отличная, пляжи чистые, экскурсии интересные. Людей много, особенно в общественном транспорте. Все без масок. Мы иногда надеваем, если много людей - у нас люди в Краснодаре носят маски, боятся. Кто едет в Сочи, забывают о предосторожности и опасности. Мы не исключение", - подчеркнул мужчина.

По мнению студентки ростовского вуза Ирины Ситниковой, цены в Сочи не изменились. "Цены те же по сравнению с прошлым годом на продукты питания и жилье, даже, по-моему, дешевле", - сказала она.

Эту информацию подтвердила продавец в одном из сетевых магазинов Маргарита Рыбникова. "Цены не поднимали, но, возможно, с притоком отдыхающих будет и рост цен. Маски мы все носим, или магазин могут закрыть проверяющие", - сказала она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".