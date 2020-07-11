Наплыв туристов вызвал оптимизм у сочинских предпринимателей

11 июля 2020, 03:45

Рост числа отдыхающих на пляжах в Сочи позволяет надеяться на то, что туристический сезон наверстает упущенные из-за эпидемии коронавируса возможности, заявили предприниматели. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что выбирают форматы отдыха, которые считают безопасными, и предпочитают не думать о риске заражения.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани 3 июля продлили до 21 июля режим повышенной готовности из-за коронавируса, в частности, сохраняется масочный режим в общественных местах и запрет на массовые мероприятия. Отдыхающие на пляжах Сочи, который 7 июля принял стотысячного в этом сезоне туриста, должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим при этом отменен, рассказали чиновники. Опрошенные "Кавказским узлом" гости курорта признались, что приехали вопреки опасениям заразиться коронавирусом на отдыхе.

К 10 июня общее число зараженных на Кубани достигло 6589, 83 инфицированных умерли, 5 574 выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Основной сезон для предпринимателей, занимающихся пляжным бизнесом и содержанием прибрежных зон, начинается в июне и заканчивается в сентябре", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель некоммерческой ассоциации "Сочи Пляжи" Елена Дорогинина. По ее словам, арендаторы муниципальных пляжей должны за это время заработать на содержание сотрудников и благоустройство пляжей. "Однако, в этом году из-за пандемии сезон начался позже, с 6 июня, и весь этот месяц до настоящего времени люди ехали не так активно. Пляжный туризм испытывал в прошлом месяце материальные сложности", - сказала Дорогинина. Она рассказала, что в основном в июне приезжали туристы из Краснодарского края.

Сейчас люди начинают активно прибывать в Сочи и заполнять курортные пляжи, сказала Дорогинина. "Я администрирую пляж "Чайка" в Адлере, его территория - 1500 метров... Могу сказать, что его наполняемость растет каждый день. Мы рады туристам и тому, что их количество растет, надеемся наверстать упущенное", - рассказала она.

По ее словам, "рейтинг Сочи поднялся в этом году на международном уровне, потому что именно в этом сезоне курорт получил 21 голубой флаг на побережье Черного моря". Впервые награды "Голубой флаг" в 2018 году были удостоены шесть сочинских пляжей, в 2019 их стало 13, а в 2020 - 21, пояснила она.

"Голубой флаг" - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, где вода отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Сочи.

По словам Дорогининой соответствие критериям "Голубого флага" требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения, также большую роль играет оборудование для маломобильных граждан, спусков к воде и доступность пляжей для инвалидов, оборудование их бесплатными туалетными комнатами, душевыми кабинками, медпунктами, бригадами спасателей. Сотрудники Роспотребнадзора каждые 10 дней обязательно производят заборы воды на пляжах на бактериологический анализ, без соответствия качества воды стандартам пляж могут закрыт, пояснила она. "На пляжах соблюдается социальная дистанция. Мы расставляем лежаки на расстоянии два метра друг от друга, а шезлонги удалены даже на четыре метра. Соответственно, вместимость пляжа из-за этого уменьшается", - рассказала Дорогинина.

По ее словам, на пляжах висят рекламные плакаты и памятки по соблюдению правил безопасности при пандемии, стоят антисептики, начиная от входа на пляж и заканчивая кафетериями и туалетами. "Отдыхающие у нас не носят маски, зато официантки, даже работающие на воздухе, - в масках. Спасатели предупреждают людей постоянно о необходимости соблюдения социальной дистанции по громкоговорителю", - .сказала Дорогинина. "Пандемия способствовала самоорганизации людей. Они стали более внимательны к собственной гигиене. О том, что люди опасаются заразиться, я сказать не могу. Это было раньше, когда мы дежурили по городу и обтягивали их сигнальной лентой", рассказала она.

"Курортный сезон будет плодотворным в сфере пляжного туризма", - сказал корреспондденту "Кавказского узла" управляющий пляжами на Приморской набережной Александр Оробей. Он сказал, что июнь 2019 года месяц выдался дождливым и людей на пляжах было мало. "Поэтому если говорить о доходности, то из-за пандемии пляжный бизнес в Сочи пне сильно пострадал. Наоборот, он обещает взять более высокие обороты, так как туристы из-за пандемии и закрытых границ не поехали на зарубежные курорты, а приехали на отечественные пляжи, считает Оробей.

Директор пляжа «Роза Хутор» в Имеретинской долине Кристина Вексельберг рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в сфере пляжного туризма работает с 2016 года, и за это время пляж, который вмещает 1,5 тысячи человек, получает "Голубой флаг" в третий раз. "В условиях пандемии работать стало сложнее из-за требований Роспотребнадзора. В то же время мы учимся в условиях ограничений работать более качественно, и особенно это связано с гигиеной. Количество мест на нашем пляже сократилось за счет требований соблюдать дистанцию. Мы расставили наши шезлонги на расстоянии четырех метров друг от друга", - сказала она.

Вексельберг отметила, что по сравнению с курортным сезоном 2019 года в начале июля отдыхающих было наполовину больше. "Пляж вмещает полторы тысячи человек, но сейчас на пляже не более 700-800. Надеемся, что люди будут прибывать", - сказала она.

Руководитель пляжа "Куба", расположенного у бывшего санатория "Фазотрон" на Мамайке Денис Александров считает, что "сезон начался хорошо", людей на пляже много. "Люди приходят с утра и до вечера. Много как местных жителей, так и отдыхающих. Пляж может одновременно вмещать до 5000 человек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Сочи из-за пандемии стали ехать более дисциплинированные туристы, которые уже "обучены держать социальную дистанцию и использовать средства гигиены, заботиться о своем здоровье самостоятельно", отметил Александров Он рассказал, что люди приезжают разные - одни сами одевают маски, другие про них даже не думают. "Со своей стороны, мы все предписания выполняем", - рассказал руководитель пляжа.

Отдыхающие в Сочи пожаловались на усталость от пандемии

"Мы приехали за тысячи километров из Иркутска, чтобы отдохнуть душой и телом. Мы устали от самоизоляции дома, от постоянных запугиваний смертельными исходами с телеэкранов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 60-летний Валерий Рогов. По его словам, он отдыхал с семьей в Сочи в 2019 году в июле и считает, что туристов в этом году немного поубавилось на пляжах. При этом Рогов отметил скопления туристов на горнолыжном курорте "Роза Хутор". "Людей было очень много сегодня (10 июля). Все без масок, и все, можно сказать, дышали друг другу в затылок. Практически никто не думает о коронавирусе на отдыхе, люди расслабляются и забывают обо всем на свете. Однако и на море и в горах везде сотрудники просят соблюдать социальную дистанцию", - сказал Рогов.

30-летний Денис Касьянов из Липецка рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что любит отдыхать на диких пляжах, где "меньше людей". "Я выбираю дикие пляжи. Туда мы с друзьями ездим постоянно, в основном это Малый Ахун. В этом году мы сняли коттедж в Лазаревском районе. Тут тоже полудикий пляж, кроме владельцев коттеджей-ангаров у моря этот пляж никто не использует. О короновирусе устали думать. Эта тема уже утомила", - сказал он.

25-летняя Алиса Малышева из Ростова-на-Дону рассказала, что ходит на пляж "Приморский", потому что остановилась в частном секторе "в двух шага от моря". "Я в Сочи приезжаю третий год, раньше все время с родителями. Из-за пандемии они отказались ехать в этом году, сказали, что боятся заразиться в общественном транспорте. Но я поехала, так как хочу отдохнуть, поплавать и подышать морским воздухом. Маску не ношу. На пляжах спасатели предупреждают о соблюдении дистанции, везде вывески и метки, но думать про болезни и заражение не хочется", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Михаил Попов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал из Краснодара на своей машине с супругой и детьми и остановился на пляже в кемпинге в Лазаревском районе. "Мы как бы продолжаем самоизолироваться, поэтому выбрали свой личный транспорт, хотя могли приехать на поезде, и кемпинг, где мы можем фактически находиться одни семьей. О короновирусе думаем и боимся его", - сказал он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".