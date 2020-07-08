Опасения заразиться коронавирусом в Сочи не отпугнули туристов

08 июля 2020, 07:35

Отдыхающие на пляжах Сочи, который 7 июля принял стотысячного в этом сезоне туриста, должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим при этом отменен, рассказали чиновники. Опрошенные "Кавказским узлом" гости курорта признались, что приехали вопреки опасениям заразиться коронавирусом на отдыхе.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кубани 3 июля продлили до 21 июля режим повышенной готовности из-за коронавируса, в частности, сохраняется масочный режим в общественных местах и запрет на массовые мероприятия.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".



7 июля администрация Сочи встретила стотысячного туриста, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

" На сегодняшний день работают около 300 санаториев и гостиниц большой и малой вместимости. Средства размещения продолжают открываться поэтапно с выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Всего классифицированных здравниц и отелей на курорте около 1,5 тысячи. Туроператоры фиксируют рост спроса на туры на июль. По прогнозу в начале месяца заполняемость организованного сектора санаторно-курортной отрасли составит 50%, а к концу июля плавно достигнет 90%", - сообщила она.

По словам Батяйкиной, "для Сочи отметка в 100 тысяч не является предельной, за сезон на курорт приезжают около миллиона гостей, но в условиях постепенного снятия ограничений этот рубеж стал знаковым для туристической сферы". При этом она отметила, что с начала года Сочи посетили 1,2 миллиона гостей.

"Безопасность отдыхающих на пляжах города Сочи обеспечивает арендатор или собственник пляжной территории. Перед открытием каждый из них получил заключение Роспотребнадзора о соответствии качества морской воды, ГИМС о безопасности морского дна, а также паспорт антитеррористической защищенности", - добавила Батяйкина.

Она также уточнила, какие требования должны соблюдать посетители пляжей в условиях продленного режима повышенной готовности. "Отдыхающие должны соблюдать принцип социального дистанцирования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, связанными с пандемией COVID-19. В частности, расстояние между лежаками должно составлять не менее 1,5 метров. Об этом все арендаторы и собственники пляжей заранее проинформированы. Администрация города Сочи на регулярной основе проводит консультации с арендаторами и собственниками пляжей о новых мерах безопасности во время отдыха на пляжах Сочи. Необходимость носить маски на открытом воздухе отменена путём внесения изменений в постановление губернатора Краснодарского края", - рассказала она.

Батяйкина также сообщила, что в Сочи всего 190 пляжных территорий, из которых 82 - муниципальные, открыты на сегодняшний день 80% пляжей.

Отели в Сочи загружены в среднем на 4-6 процентов

Директор Департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат в ответ на запрос "Кавказского узла" предоставить статистические данные посещаемости города в 2019 году и в начале 2020 года сообщил, что в Сочи всего 1584 отеля разного уровня, которые единовременно могут принять 70 330 человек.

"Из них отелей «без звезд» - 1084 и в них 16 925 мест, 74 отеля категории «одна звезда» на 2863 места, 132 отеля «две звезды» на 9345 мест, 206 отелей «три звезды» на 26 477 мест, 65 «четыре звезды» на 11 138 мест и 23 «пятизвездочных» на 3582 места. По подсчету департамента, число туристов в 2019 году составило более 6,5 миллиона человек. Из них департамент зафиксировал в январе 432 186 человек, в феврале 314 454 человека, в марте - 301 155, в апреле - 264 974, в мае - 358 855, в июне - 866 864, в июле - 830 650, в августе - 1 220 264, в сентябре - 819 888, в октябре - 365 862, в ноябре - 363 707, в декабре прошлого года 421 466 человек", - говорится в ответе департамента.

В январе 2020 года Сочи, по информации ведомства, принял 434 654 человека, в феврале - 318 749, в марте - 194 281, после чего почти до июля месяца прием туристов на курорте был приостановлен из-за коронавируса.

В ответе департамента, также сказано, что в конце 2019 года Сочи начал принимать прямые авиарейсы из Китая. "30 декабря 2019 года первым чартерным рейсом авиакомпания iFly Airlines из города Шэньчжэнь, КНР в Сочи прилетели 78 китайских туристов из числа представителей туроператорских компаний", - сообщает ведомство, уточняя, что "для групп граждан обоих государств действуют послабления визового режима".

"Основными инициатором реализации этого проекта выступила игорная зона «Красная Поляна», так как одним из приоритетных направлений ее развития является привлечение иностранного потока туристов", - говорится в ответе.

Напомним, что первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае (г.Ухань), во Всемирную организацию здоровья сообщение поступило 31 декабря 2019 года, говорится в говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Коронавирус добрался до Кавказа".

"В настоящий момент на рейсы между Шэньчжэнь и Сочи объявлен мораторий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, обусловленной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", - отмечается в ответе ведомства.

По подсчетам чиновников, "средний показатель заполняемости номерного фонда в целом по городу в летние месяцы порядка 90%. Традиционно пик турпотока приходится на август. Резкое падение спроса на гостиничные услуги из-за угрозы распространения COVID-19 привели (впервые за новейшую историю России) к значительному снижению объемов деятельности и масштабному падению рынка гостиничных услуг в Сочи, а также к тяжелейшим финансовым потерям организаций гостиничной индустрии. Падение объемов продаж оценивается на уровне 90-100%", - сообщает департамент.

По оценкам специалистов, средняя загрузка отелей с апреля 2020 года не превысила 4-6 процентов. "Период вынужденного приостановления функционирования объектов санаторно-курортной сферы считается временем простоя. Простой — это временная приостановка работы. Ее причины могут быть не только экономического характера, но также и технологического, технического или организационного характера (ч.3 ст.72.2 ТК РФ). Согласно ст.157 ТК РФ, время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя", - отметили чиновники, а также сообщили, что "средняя численность занятых в отрасли туризма в городе Сочи оценивается на уровне 32 тысяч человек".

"Порядка пяти тысяч человек - сезонный персонал, привлекаемый на работу по срочным трудовым договорам в период «высокого сезона» (спасатели, работники пляжей, иной линейный персонал). Отчетность о численности персонала, уволенных, принятых на работу и так далее направляется организациями ежемесячно в ГКУ Краснодарского края «Центр занятости населения города Сочи» и ежеквартально - в органы государственной статистики", - сообщили в департаменте по туризму.

Отдыхающие удивлены открытием курортного сезона на фоне коронавируса

Ранее в соцсетях и мессенджерах получило распространение видео, автор которого утверждает, что снимает пляж Адлера, на котором очень много народа. Корреспондент "Кавказского узла" прошлась вдоль Имеретинского пляжа, но скоплений людей не видела.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи, которые посмотрели видео, усомнились, что это действительно пляж Адлера. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения горожан.

"У нас нет столько посетителей на пляжах. Гостиницы все полупустые, откуда им взяться? Число людей на пляже умеренное, возможно, пляж заснят в прошлом году в пик сезона", - предположила Ирина Орлова.

Усомнился в месте съемки и Олег Пшеничный, который предположил, что такие видео "выбрасывают нарочно, чтобы приманить в Сочи отдыхающих".

32-летняя отдыхающая из Норильска, которая отказалась представиться, сообщила, что приехала 3 июля. "Каждый день ходим на пляж, я не могу сказать, что тут негде яблоку упасть", - заявила она, добавив, что маску не носит. "Хочется подышать свежим морским воздухом. Никто тут одевать маски не заставляет", - отметила она.

Дежуривший на пляже спасатель сказал, что они должны через громкоговоритель предупреждать отдыхающих о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

На так называемых "диких пляжах" корреспондент "Кавказского узла" практически не увидела отдыхающих.

Сотрудник пляжа "Ривьера" Игорь сообщил, что согласно постановлению №674 от 2016 года главы Сочи, все муниципальные пляжи, согласно договору, должны за свой счет благоустраивать территорию, и за это имеют право извлекать прибыль на выносной торговле, аренде лежаков и оказании услуг.

"Мы, согласно предписанию Роспотребнадзора, лежаки раскладываем на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, предупреждаем людей по громкоговорителю о необходимости соблюдать дистанцию", - рассказал он. Количество отдыхающих на пляжах города он назвал "достаточным".

Корреспондент "Кавказского узла" побывала также на муниципальных пляжах вдоль Приморской набережной от морского вокзала до дендрария. Пляжи были достаточно многолюдны, отдыхающие ходили без масок, дистанцию особо никто не соблюдал. Она также прокатилась на катамаране вдоль побережья Сочи от морского вокзала до горы Ахун и посмотрела на пляжи со стороны моря. Все они были умеренно заполнены отдыхающими.

"Вспомните, как нас еще месяц назад до голосования пугали коронавирусом. Некоторые так боялись, что даже не высовывались из дома. Других жестко штрафовали [...] Перед голосованием за поправки в Конституцию началось "послабление" - коронавирус резко прошел. Всем разрешили выходить на улицу и никого не штрафовали", - поделился воспоминаниями отставной военный Василий Рябцев, который переехал в Сочи из Норильска.

63-летний отдыхающий пенсионер из Ставрополя Евгений Федорович признался, что ему было "страшновато" выходить на улицу в Сочи, "где все без масок и так близко друг к другу в общественном транспорте, в кафе, в парках, в магазинах, на пляжах".

Предприниматель из Ростова-на-Дону Сергей Вышинский рассказал, что до Сочи он добирался на поезде, и уже "сто раз мог заразиться коронавирусом", так как вагон был забит.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

