Ростовская область стала лидером по приросту заражений COVID-19 в ЮФО

11 июля 2020, 12:27

За сутки в Южном федеральном округе от коронавируса умерли семь пациентов, из них пятеро скончались в Ростовской области и еще две смерти пришлись на Кубань. COVID-19 в Ростовской области подтвержден у 95 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля первой по числу новых заражений коронавирусом в ЮФО стала Волгоградская область. В регионе за сутки с четвертого на пятое июля умерли 95 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Кубань и Волгоградская область вошли в тройку лидеров по новым пациентам с COVID-19

За сутки с 10 на 11 июля в ЮФО от коронавируса умерли семь пациентов, из них пятеро – в Ростовской области и еще двое – на Кубани, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе достигло 369. Больше всего в Ростовской области – 161, на втором месте Кубань – 85, на третьем месте Волгоградская область – 47. После нее следуют Астраханская область – 35, Калмыкия – 27 и Адыгея – 14, сообщается на сайте.

За сутки больше всего новых заражений зафиксировано также в Ростовской области – 95, на втором месте Волгоградская область – 92, на третьем месте Кубань – 65. Затем расположились Калмыкия – 34, Астраханская область – 31 и Адыгея – 19. За сутки COVID-19 подтвердился в ЮФО у 336 пациентов, следует из данных Роспотребнадзора.

Общее число случаев заражения коронавирусом за время эпидемии в округе достигло 32 818. Лидером по этому показателю является Ростовская область – 10 628. На втором месте Волгоградская область – 7332, на третьем месте Кубань – 6654. Далее идут Астраханская область – 3873, Адыгея – 2224 и Калмыкия – 2107, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным на 1 января, самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте Росстата.

Волгоградская область стала лидером по активным больным

Наибольшее число излечившихся от COVID-19 также в Ростовской области – 7954, на втором месте Кубань – 5668, на третьем месте Волгоградская область – 3973. После нее следуют Астраханская область – 2600, Адыгея – 1701 и Калмыкия – 1235. Всего в ЮФО количество выздоровевших пациентов возросло до 23 131, сообщается на сайте.

Больше всего активных больных в Волгоградской области – 3312 пациентов, на втором месте Ростовская область – 2513, на третьем Астраханская область – 1238. После нее идут Кубань – 901, Калмыкия – 845 и Адыгея – 509. Всего на 10.35 мск 11 июля в ЮФО было зафиксировано 9318 пациентов с коронавирусом, следует из данных Роспотребнадзора.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".