Жители Нальчика высказались одобрительно об открытии ярмарки выходного дня

13 июля 2020, 01:05

Ярмарка выходного дня вновь начала работу в Нальчике после почти трехмесячного перерыва из-за ограничений по коронавирусу. На ярмарке можно купить продукты дешевле, чем у перекупщиков на рынке, к тому же сделанные в экологически чистых уголках республики, рассказали жители Нальчика, которые в выходные посетили ярмарку.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня главный санитарный врач Кабардино-Балкарии констатировал, что пик эпидемии в республике пройден. В регионе возобновили работу библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы. Было объявлено об открытии ярмарки выходного дня в Нальчике, однако в назначенный день, 4 июля, она не состоялась. Горожане направили открытое письмо мэру Таймуразу Ахохову, который заверил, что ярмарка продолжит работу, но не соответствует современным требованиям.

12 июля в Кабардино-Балкарии выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 5562. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

11 и 12 июля, в субботу и воскресенье, в Нальчике работала ярмарка выходного дня на площади Абхазии, открыть которую в обращении к мэру города Таймуразу Ахохову потребовали горожане. Впрочем, их открытое письмо, опубликованное в соцсети Facebook, было впоследствии удалено, однако градоначальник пообещал открыть ярмарки и в других районах города.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на ней после 10.00 мск 12 июля. Торгующих было меньше примерно на треть, чем обычно, при этом средств индивидуальной защиты на них замечено не было – ни масок, ни перчаток.

К 10.00 мск продукция сельскохозяйственного предприятия "Ленинцы", которая пользуется повышенным спросом нальчан, была почти распродана. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что продукты были привезены на четырех грузовых автомобилях. К каждой машине с семи часов утра стояла очередь. СХП производит сыр, сливочное и растительное масло, творог, кисломолочные продукты, колбасные и хлебобулочные изделия и многое другое.

По словам продавщицы, пока ярмарка не работала, они сдавали свою продукцию в магазины. Но в магазинах она дороже на 20 процентов, поэтому нальчане предпочитают покупать ее на ярмарке.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нальчика поделились впечатлениями от открытия ярмарки. Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только частные мнения нальчан.

Наталья Куашева рассказала, что она пошла на ярмарку в семь часов утра и была свидетелем того, как много людей туда пришло. "Люди радовались, что ярмарка открылась, поздравляли друг друга", – отметила она.

Куашева рассказала, что купила местный копченый сыр для того, чтобы передать дочери, которая живет в Москве. По ее словам, местный копченый сыр вкуснее столичного аналога.

Зинаида Кешокова сказала, что очень рада, что ярмарка открылась.

"Я вообще не понимаю, почему Зеленый рынок не закрыли, где большая скученность и закрытые ангары, а ярмарку, где все открыто, надо было закрыть на целых три месяца. Это нанесло материальный урон как торгующим, так и нам, покупателям. Все продукты приходилось покупать дороже. Например, я на ярмарке купила крупные помидоры за 50 рублей кило, тогда как в магазинах они стоят 75-90 рублей. Курятина на ярмарке также значительно дешевле. Я беру всегда у одной и той же. Молодой сычужный сыр я также беру там, всегда у одной и той же. Вкусный и качественный сыр", – отметила она.

При этом Кешоковой, по ее словам, показалось, что в людях в последнее время что-то изменилось. "Такое ощущение, что люди стали бояться друг друга", – поделилась она впечатлениями.

По ее мнению, основным преимуществом ярмарки является то, что на ней можно купить качественные продукты из экологически чистых мест республики. "Другого такого места в Нальчике нет. На рынках торгуют перекупщики – у них сегодня одного качества продукт может быть, завтра – другого. Кроме того, цены на ярмарке ниже, а это имеет существенное значение", – добавила она.

Торговцы на ярмарке рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как выживали, пока она была закрыта.

Пожилая женщина из поселка Кенже, которая отказалась представиться, продавала домашних кур. Просила 250 рублей за килограмм. На вопрос корреспондента, почему так дорого, она сказала, что корм дорогой. А за три месяца, пока она не торговала, у нее доходов не было, и корма пришлось брать в рассрочку. Курицу весом почти три килограмма удалось выторговать за 550 рублей. Женщина также сказала, что утром принесла 10 кур, девять из них продала до девяти часов.

Супруги из селения Верхний Куркужин продавали говядину. Они сообщили, что пока ярмарки не было, они не работали, особых доходов не было, жили за счет того, что продавали кроликов. Покупатели приезжали к ним домой.

Мадина из поселка Белая Речка, торгующая молочными продуктами, сообщила, что пока ярмарка не работала, она развозила молочные продукты покупателям по их заказу. Иногда покупатели, у которых есть автомобили, сами приезжали к ней за сыром, айраном, молоком.

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