Похороны умершего от коронавируса. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

12 июля 2020, 12:52

Ставрополье и Дагестан сравнялись по суточному приросту смертей от COVID-19 в СКФО

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе COVID-19 подтвержден у 274 пациентов. Зафиксировано девять смертей от коронавируса, из них по три на Ставрополье и в Дагестане, двое зараженных скончались в Карачаево-Черкесии и один в Чечне.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля лидером по приросту смертей пациентов с коронавирусом СКФО стал Дагестан, где за сутки умерли четверо зараженных. А Ставропольский край 11 июля вышел в лидеры по приросту выздоровлений от COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В СКФО за сутки от коронавируса умерли девять пациентов, из этого числа трое скончались на Ставрополье и трое – в Дагестане. Две смерти пришлись на Карачаево-Черкесию и еще одна – на Чечню, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в округе достигло 775, лидером по этому показателю является Дагестан, где за время эпидемии зафиксированы 413 летальных исходов. На втором месте Ставропольский край – 119, на третьем Ингушетия – 71. За ней расположились Северная Осетия – 67,  Кабардино-Балкария – 61, Чечня – 27 и Карачаево-Черкесия – 17, сообщается на сайте.

В Дагестане на фоне эпидемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира, чьи слова приведены на официальном сайте Дербента. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65.

За сутки в СКФО зафиксированы 274 новых заражения коронавирусом. Больше всего на Старополье – 110, на втором месте Дагестан – 46, на третьем Кабардино-Балкария – 42. Далее идут Карачаево-Черкесия – 27, Ингушетия – 22, Северная Осетия – 16 и Чечня – 11 , указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев COVID-19 в округе достигло 33 612. Больше всего в Дагестане – 8468, на втором месте Ставрополье – 6164, на третьем Кабардино-Балкария – 5562. Затем следуют Северная Осетия – 4240, Карачаево-Черкесия – 4044, Ингушетия – 3302 и Чечня – 1832, следует из данных Роспотребнадзора.

Дагестан также является лидером по числу излечившихся. В регионе зафиксирован 6761 выздоровевший от коронавируса пациент. На втором месте Кабардино-Балкария – 4745, на третьем Ставрополье – 3971. После него расположились Северная Осетия – 3688, Ингушетия – 2524, Карачаево-Черкесия – 2347 и Чечня – 1240, сообщил Роспотребнадзор.

По активным больным в лидерах Ставрополье – 2074. На втором месте Карачаево-Черкесия – 1680,  на третьем Дагестан – 1294. Затем идут Кабардино-Балкария – 756, Ингушетия – 707, Чечня – 565 и Северная Осетия – 485, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

Ставрополье осталось лидером СКФО по новым смертям от COVID-19", "Число зараженных коронавирусом в Ингушетии достигло 2725", "Врачи в Карачаево-Черкесии остаются без помощи при заболевании COVID-19".

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