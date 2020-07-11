Ставрополье вышло в лидеры по приросту выздоровлений от коронавируса в СКФО

11 июля 2020, 20:51

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировано 248 новых случаев COVID-19, излечились от этой болезни 492 человека. Лидером по приросту заражений и выздоровлений стало Ставрополье. Из шести смертей от коронавируса за сутки три пришлись на Дагестан, две - на Ставропольский край, еще один пациент умер в Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля Ставропольский край сравнялся с Дагестаном по приросту новых смертей от коронавируса в СКФО. За сутки с 7 на 8 июля в обоих регионах умерли по три зараженных пациента. 9 июля Дагестан вернул лидерство в СКФО по приросту смертей от коронавируса. В тот день из восьми умерших за сутки в округе пациентов с COVID-19 четверо пришлись на Дагестан, а из 258 новых случаев заражения большего всего – 79 – пришлось на Ставрополье.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 10 на 11 июля в СКФО умерли шесть пациентов с коронавирусом. Из них трое в Дагестане, двое на Ставрополье и один в Кабардино-Балкарии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по COVID-19 формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в округе с начала пандемии достигло 766. По этому показателю лидирует Дагестан, где умерли 410 человек. На втором месте Ставрополье со 116 умершими, на третьем - Ингушетия (в республике умер 71 пациент с COVID-19). В Северной Осетии – 67 человек умерли от коронавируса, в Кабардино-Балкарии – 61, в Чечне – 26, в Карачаево-Черкесии – 15, следует из данных Роспотребнадзора.

В Дагестане на фоне эпидемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира, чьи слова приведены на официальном сайте Дербента. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65.

За сутки больше всего новых заражений зафиксировано на Ставрополье – 79, на втором месте Дагестан – 48, на третьем Кабардино-Балкария – 43. Затем следуют Карачаево-Черкесия – 29, Ингушетия – 27, Северная Осетия – 15, и Чечня – 7, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф". Таким образом, суточный прирост больных COVID-19 в СКФО составил 248.

Также Ставрополье показало и лучшие результаты по числу излечившихся от коронавируса за сутки – 188, при этом днем ранее здесь значилось 100 выздоровевших. 10 июля по этому показателю лидировала Кабардино-Балкария, в республике было зафиксировано 155 излечившихся, сегодня – 93. В Дагестане за минувшие сутки вылечились 99 человек (днем ранее – 103), в Карачаево-Черкесии – 78 (53), в Северной Осетии – 23 (29), в Ингушетии – 9 (3), в Чечне – 2 (1).

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Общее число инфицированных COVID-19 в округе с начала пандемии достигло 33 338. Лидером по этому показателю является Дагестан – 8422, на втором месте Ставрополье – 6054, на третьем Кабардино-Балкария – 5520. Далее идут Северная Осетия – 4224, Карачаево-Черкесия – 4017, Ингушетия – 3280 и Чечня – 1821.

Дагестан также является лидером по общему числу излечившихся от коронавируса – 6670. На втором месте Кабардино-Балкария – 4677, на третьем Ставрополье – 3959. Затем идут Северная Осетия – 3670, Ингушетия – 2524, Карачаево-Черкесия – 2341 и Чечня – 1240. Всего в округе от COVID-19 вылечился 25 081 пациент.

При этом больше всего активных больных в Карачаево-Черкесии – 1661, на втором месте Ставрополье – 1979, на третьем Дагестан – 1342. Затем следуют Кабардино-Балкария – 782, Ингушетия – 685, Чечня – 555 и Северная Осетия – 487. Всего в СКФО на 10.35 мск 11 июня, согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", коронавирусом болели 7491 пациент.

Наихудшая ситуация по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения среди регионов СКФО в Карачаево-Черкесии (862,89), а самая благоприятная – в Чечне (123,15).

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".