Дагестан вернул лидерство в СКФО по приросту смертей от коронавируса

09 июля 2020, 13:40

Восемь пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, из них четверо - в Дагестане. По числу новых случаев заражения в округе по-прежнему лидирует Ставропольский край.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля Ставропольский край сравнялся с Дагестаном по приросту новых смертей от коронавируса в СКФО. За сутки с седьмого на восьмое июля в обоих регионах умерли по три зараженных пациента.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО от коронавируса умерли восемь пациентов. Из них четверо скончались в Дагестане, трое на Ставрополье и еще один – в Чечне, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время эпидемии в округе возросло до 755. Лидером по этому показателю является Дагестан – 404 умерших. На втором месте Ставрополье – 112, на третьем Северная Осетия – 67. Далее идут Ингушетия – 71, Кабардино-Балкария – 60, Чечня – 26 и Карачаево-Черкесия – 15, сообщается на сайте.

За сутки в СКФО зафиксированы 258 новых заражений. Больше всего на Ставрополье – 79, на втором месте Дагестан – 47, на третьем Кабардино-Балкария – 45. После нее расположились Карачаево-Черкесия – 38, Ингушетия – 23, Северная Осетия – 18 и Чечня – 8, следует из данных Роспотребнадзора.

В Дагестане на фоне эпидемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира, чьи слова приведены на официальном сайте Дербента. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65.

Общее число заражений в округе возросло до 32 839. Лидирует с большим отрывом Дагестан, где подтверждены 8327 случаев COVID-19. На втором месте Ставрополье – 5892, на третьем Кабардино-Балкария – 5433. Затем следуют Северная Осетия – 4193, Карачаево-Черкесия – 3957, Ингушетия – 3228 и Чечня – 1809, сообщил Роспотребнадзор.

На Дагестан также приходится больше всего излечившихся. В регионе от коронавируса выздоровели 6468 пациентов. На втором месте Кабардино-Балкария – 4429, на третьем Ставрополье – 3671. После него идут Северная Осетия – 3618, Ингушетия – 2512, Карачаево-Черкесия – 2210 и Чечня – 1237, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Больше всего активных больных на Ставрополье – 2109, на втором месте по этому показателю Карачаево-Черкесия – 1732, на третьем Дагестан – 1455. Затем расположились Кабардино-Балкария – 944, Ингушетия – 645, Чечня – 546 и Северная Осетия – 508.

Наихудшая ситуация по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения среди регионов СКФО в Карачаево-Черкесии (850), а самая благоприятная – в Чечне (122,34), сообщил Роспотребнадзор.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".