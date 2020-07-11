Указания муфтия Чечни о проведении свадеб удивили пользователей соцсети

11 июля 2020, 13:19

На свадьбу можно приглашать минимум гостей, а свадебный кортеж не должен состоять из более чем двух машин, заявил муфтий Чечни Салах Межиев. Заявление муфтия выглядит нелогичным на фоне снятия властями запрета на празднование свадеб в ресторанах, а ограничение числа машин в кортеже абсурдно само по себе, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса, при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Власти Чечни 7 июля объявили о снятии запрета на празднование свадеб в ресторанах и банкетных залах, с условием, что помещения будут заполнены не более, чем наполовину, а участники будут соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили о нелогичном подходе к ослаблению ограничений.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики отметили, что контролировать численность участников свадеб сложно, и приходится надеяться на их дисциплинированность. После отмена запрета на свадьбы по нормам шариата в Чечне были замечены длинные свадебные кортежи, что вызвало гнев Рамзана Кадырова. 13 июня глава Чечни на заседании оперативного штаба сообщил, что дал указание отбирать автомобили у участников свадебных кортежей. Такие решения может выносить только суд, указали "Кавказскому узлу" юристы.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев выступил с видеообращением, в котором вновь заявил, что свадебный обряд должен проходить в кругу семьи, с минимальным количеством гостей. В свадебном кортеже по-прежнему не допускается более двух машин. Муфтий подчеркнул, что меры профилактики коронавируса остаются актуальными, потому что ежедневно выявляют все новых зараженных, говорится в сообщении, опубликованном минувшей ночью на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.

"Мы объявили, что люди за невестой должны отправляться на двух машинах. <...> Когда отправляются две машины, некоторые домашние этого не знают, стоят в стороне, а затем присоединяются [к свадебному кортежу], позорят ответственного и главу семьи. Это недопустимо. Сейчас время, когда люди в беде", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Межиева.

То же видеообращение, опубликованное на странице "Грозный ТВ" в Instagram, вызвало критику пользователей соцсети. "Какая разница, две машины или двадцать? Ведь по этим трасса все ездят... кто на работу, кто на свадьбу", - указала на абсурдность ограничения числа машин в кортеже miia7595. "А при чем тут кортеж, я не понимаю. Едет одна машина - что, перекинется [вирус] на другую машину?" - удивился qwertyy199944. Оба комментария набрали по 12 "лайков".

Большие свадебные кортежи из множества повозок или машин - традиционный элемент почти любой чеченской свадьбы, рассказал историк Хасан Бакаев. "Чеченские свадьбы в мирное время всегда были многолюдными, со многими участниками проходила и доставка невесты в дом жениха", - отметил он.

Комментаторы также указали, что продолжать ограничивать число машин в кортеже после снятия запрета на проведение свадеб в ресторанах непоследовательно. "А с ресторанами как? Зачем их вообще открыли? Там столько <...> людей бывает на свадьбе?! Вот вам и заражение!" - указала ayata07.

К 13.19 мск 11 июля эта публикация собрала 39,8 тысячи просмотров и 46 комментариев. У страницы "Грозный ТВ" 840 тысяч подписчиков.

Жители республики также указали корреспонденту "Кавказского узла", что заявление муфтия выглядит странным на фоне снятия запретов. "Всего пару-тройку дней назад Рамзан [Кадыров] разрешил проведение свадеб в ресторанах, а муфтий теперь говорит, чтобы в свадебных торжествах участвовало минимум людей, и машин в кортеже должно быть не больше двух машин. Какая-то несогласованность в заявлениях и действиях у руководства и духовенства. Непонятно, кого слушать и чьим указаниям следовать", - сказал местный житель Ризван.

"Не совсем понятно, зачем понадобилось это заявление, раз глава [Чечни] разрешил проводить свадьбы в банкетных залах. Естественно, даже при ограничениях там соберется достаточно много людей. Да и какой толк в том, чтобы ехать за невестой на двух машинах, поскольку на месте ожидают ее близкие, готовят угощение и все собираются за столом? Здесь надо либо сохранять запреты, либо отменять, а половинчатые решения ничего не дадут", - высказался местный житель Ибрагим.

К 11 июля в Чечне выявлен 1821 случай заражения коронавирусом, продолжают болеть 555 человек. С начала пандемии скончались 26 пациентов, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".