Жители Грозного связали подорожание черемши с угрозой коронавируса

23 марта 2020, 08:21

Стоимость черемши, которая считается действенным средством профилактики от простудных заболеваний, на рынках в Грозном выросла более чем в два раза. Подорожание связано с паникой вокруг коронавируса, считают местные жители. Цену на черемшу подняли оптовики, указали продавцы.

Как писал "Кавказский узел", после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне жители республики начали массово скупать продукты питания с большим сроком хранения. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике, но жители Чечни даже стали выезжать за покупками в Дагестан. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне. Предотвращение связанной с коронавирусом паники актуальнее борьбы с самой инфекцией, заявили власти Чечни. Рамзан Кадыров потребовал от чиновников следить за регулированием цен. Жители Чечни заявили, что не доверяют заверениям властей о готовности к эпидемии.

В Чечне, как и во всех других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Стоимость черемши на рынках в Грозном резко выросла, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Два-три дня назад по 90 рублей за килограмм продавали, а сейчас уже килограмм 200 рублей стоит. Она (черемша) хорошим средством от простудных заболеваний считается, в том числе от коронавируса, вот на волне паники последних дней продавцы и подняли цену", - уверена жительница Грозного Марха.

"Один-два раза в неделю покупаю черемшу. Вчера ездила на рынок, и цены неприятно удивили. С 90 рублей за килограмм сразу до 200 подняли. Обошла несколько точек на "Беркате" (республиканский торговый центр в Грозном - прим. "Кавказского узла"), цены везде одинаковые. Планировала килограммов пять купить, но в итоге взяла два с половиной", - рассказала местная жительница Марина.

"Не ожидал, что цены на черемшу так поднимутся. Жена ее банки закручивает к концу сезона. Еще наши старики называли ее хорошим средством от простуды, которое намного лучше, чем чеснок или лук. Думали купить килограммов 10, чтобы заготовку сделать, но при таких ценах ее только для приготовления на вечер, разве что, можно брать. Цены словно в начале сезона. 200 рублей за килограмм - слишком дорого", - считает житель Грозного Султан.

Рост цен на черемшу связан с повышением отпускной цены оптовиками, а также с завершением конца сезона ее сбора, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" продавцы.

"Я продаю черемшу не первый год. Обычно в начале и к концу сезона ее сбора поставщики поднимают цены, соответственно, и мы ее продаем дороже. В этом году это совпало с паникой вокруг коронавируса, многие именно с этим и связывают рост [цен]", - рассказала предприниматель Хава.

"Черемши сейчас стало мало - сезон заканчивается, да и скупают ее многие, потому что считается хорошим средством от всяких болезней, особенно простудных", - сказала продавец черемши Тамара. По ее словам, сейчас многих беспокоит эпидемия коронавируса, и цены выросли на все. "И на черемшу тоже они поднялись... Я не считаю, что это слишком дорого, потому что хорошо знаю, каких трудов стоит ее собрать", - отметила она.

Панические настроения в Чечне связаны с недоверием как местным, так и федеральным властям, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики. "Речь идет о недоверии даже не к СМИ, а к официальным источникам информации, на которые ссылаются журналисты - пресс-релизы ведомств, правительства", - уверен старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов. По его словам, такая тенденция наблюдается не только по Чечне, но и по всей России. "Много фейков на центральных каналах. Люди, которые обожглись не раз и не два, перестают верить", - сказал он.

У чеченцев нет доверия к уполномоченным органам, которые предоставляют информацию журналистам, полагает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. "Журналист не придумывают информацию, а получает от органов. Складывается ощущение, что они что-то недоговаривают", - пояснила она.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений заявил, что за фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами. С начала февраля три жителя республики уже принесли публичные извинения за такие сообщения, причем житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев и грозненка Алина Джабаева сделали это в эфире государственной телекомпании. Местные жители сочли эти извинения вынужденными. Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".