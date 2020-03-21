Пользователи Instagram одобрили перенос съезда чеченцев в Дагестане из-за коронавируса

21 марта 2020, 22:30

Представители "Общественного совета Аух" отказались от проведения митинга 22 марта с требованием восстановления Ауховского района в Дагестане из-за угрозы распространения коронавируса. Большинство комментаторов этой новости в соцсети поддержали такое решение.

Как писал "Кавказский узел", Министерство юстиции Дагестана отклонило заявку на митинг, который планировала провести 22 марта дагестанская региональная организация "Общественный совет Аух" с требованием восстановления этнически чеченского Ауховского района. Митинг был анонсирован 15 февраля на 11-м съезде чеченцев Дагестана. 16 марта организаторы обжаловали отказ Минюста. В ответе Минюста нет законных оснований запрещать акцию, считает юрист.

Минюст Дагестана, не согласившись ни со временем, ни с местом проведения назначенного на 22 марта митинга, со ссылкой на информацию правоохранителей сообщил, что "проведение массовых мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям правоохранительных органов республики… создают предпосылки для совершения правонарушений и существует вероятность совершения диверсий и терактов". Министерство также указало, что 20-тысячный митинг планируется провести близ трассы Хасавюрт - Новолакское, и высказало опасение, что акция приведет к перекрытию дороги. Ведомство предложило провести митинг с 10 по 25 апреля на территории зернотока фермерского хозяйства "Газимагомед" в селе Новолакском.

Митинг отложен из-за коронавируса

Решение отказаться от проведения митинга 22 марта в Новолакском "Общественный совет Аух" принял 19 марта. Собравшимся на расширенное заседание организации ее исполком проинформировал о поданной заявке на митинг в Минюст, а также о поданной жалобе на отказ согласовать акцию.

«Несмотря на противодействие органов власти, "Общественный Совет Аух" не собирался отменять принятое решение 11 съезда чеченцев Дагестана и твердо намерен был провести несанкционированный митинг, о чем известил органы власти на местах, как в г.Хасавюрт, так и в Новолакском районе. Однако ситуация усугубилась еще одним фактором, надвигающейся эпидемией коронавируса и мерами защиты населения, предпринимаемыми во всем мире, в том числе и в нашем регионе», - говорится в сообщении от 19 марта на странице паблика «auh_media» в Instagram.

«По всему миру, в том числе и в Российской Федерации, повсеместно вводятся ограничения на скопления больших людских масс, создаются карантинные зоны, предпринимаются иные меры по защите населения от риска заражения смертоносным вирусом. Принимая во внимание создавшуюся ситуацию и все риски, связанные со здоровьем людей, Общественный Совет "Аух" принял непростое решение о переносе даты проведения митинга на более поздние сроки до отмены карантина, о чем будет сообщено позднее», - отмечается в этом сообщении.

20 марта в том же паблике опубликована фотография постановления актива организации, подписанного и.о. председателя общественной организации "Аух" Ханпашой Султанбиевым, о переносе митинга чеченцев в Дагестане в связи с указом главы республики о введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения коронавируса. «Перенести сроки проведения публичного мероприятия на более поздние сроки. О сроках и месте проведения митинга информировать население по мере снятия указанных ограничений», - говорится в документе.

19 марта режим повышенной готовности был введен во всех южных регионах России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех. Сегодня стало известно о двух больных в «Кабардино-Балкарии и еще двух новых случаях заражении коронавирусом на Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу "Кавказский узел" собрал в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Комментаторы одобрили отказ от проведения митинга 22 марта

Большинство комментаторов новости о переносе митинга на неопределенный срок на странице паблика «auh_media» в Instagram поддержали решение "Общественного совета Аух". Новость за два дня собрала 376 отметок «Нравится» и 97 комментариев.

«Правильно, что перенесли, поддерживаю», - написал marataliev105. «Разумное решение», - согласен dr.imranmuziev. «Старшие правы, мудро!!» - отмечает rus001100.

«Правильно сделали, что перенесли! Зачем делать проблемы для людей?!» - указывает sssssss0000001. «Правильное решение, ибо нас потом как обычно сделали бы главными распространителями вируса», - высказал свое мнение rohan200300. «Ну и правильно, под шумок все беды на нас списали бы», - поддержал его osh.2407.

Часть комментаторов высказалась за то, что митинг вообще не должен проводиться, если власти его не согласовали.

«Думаю, не стоит нарушать закон и проводить несанкционированные митинги, лучше дождаться лучших времён», - пишет zau.rgamidov. «Никаких горячих голов. Строго только всё по закону. Нам не лихие 90-е, чтобы на ура пробиваться», - согласен xas00095. «Всё что делаем мы, мы должны делать по закону», - подчеркивает demics7. «Я против незаконных митингов», - заявляет astemirramazanov.

При этом пользователи соцсети не желают совсем отказаться от проведения митинга.

«Надо объявить о новом митинге сразу после снятия угрозы эпидемии», - пишет dostavka_vody_center. «Главное, чтоб не затягивать потом», - добавляет y777aa777.

Ранее активисты из числа дагестанских чеченцев заявили, что руководство Дагестана уходит от решения вопроса по восстановлению Ауховского района, а принятая в республике программа предусматривает лишь техническую часть по переселению лакцев. Чеченцы Дагестана недовольны распределением земель на территории бывшего Ауховского района и требуют принятия отдельной госпрограммы по его восстановлению, разработанной еще в 2016 году. Земля не выделяется переселяющимся лакцам, заверили в администрации Новолакского района.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

С информацией об истории Ауховского района можно ознакомиться в материале "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".