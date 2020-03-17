Обжалован отказ Минюста Дагестана согласовать митинг в Новолакском

17 марта 2020, 21:35

Представители «Общественного совета Аух» подали в суд жалобу на отказ Министерства юстиции Дагестана в согласовании митинга с требованием восстановления Ауховского района. В ответе Минюста нет законных оснований запрещать акцию, считает юрист.

Как писал «Кавказский узел», Министерство юстиции Дагестана отклонило заявку на митинг, который планировала провести 22 марта дагестанская региональная организация «Общественный совет Аух» с требованием восстановления этнически чеченского Ауховского района. Митинг был анонсирован 15 февраля на 11-м съезде чеченцев Дагестана.

Руководство Дагестана уходит от решения вопроса по восстановлению Ауховского района, а принятая в республике программа предусматривает лишь техническую часть по переселению лакцев, заявляют активисты из числа дагестанских чеченцев. Чеченцы Дагестана недовольны распределением земель на территории бывшего Ауховского района и требуют принятия отдельной госпрограммы по его восстановлению, разработанной еще в 2016 году. Земля не выделяется переселяющимся лакцам, заверили в администрации Новолакского района.

Жалоба на отказ в проведении митинга была подана в Советский районный суд Махачкалы вчера, 16 марта, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» член исполкома «Общественного совета Аух» Алимпаша Адильгереев.

«У нас все идет в рамках закона. Мы подали заявку на митинг, они отказали. Мы подали в суд и ждем решение суда. С ответом Минюста мы, конечно, не согласны. Решение о проведении митинга было принято на съезде. Это решение народа, и отменить его от себя мы не можем», - сказал он.

По словам активиста, республиканские власти за предыдущий месяц так и не вышли на контакт с представителями общественности. «У них был месяц. Но за это время никто с нами на контакт не вышел. Нас не слышат, полностью игнорируют мнение 10-тысячного народа. Хотя чужого мы не требуем, а хотим просто исполнения закона», - заявил Алимпаша Адильгереев, добавив, что дата рассмотрения жалобы пока еще не назначена.

Минюст Дагестана, не согласившись ни со временем, ни с местом проведения назначенного на 22 марта митинга, со ссылкой на информацию правоохранителей сообщил, что «проведение массовых мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям правоохранительных органов республики… создают предпосылки для совершения правонарушений и существует вероятность совершения диверсий и терактов». Министерство также указало, что 20-тысячный митинг планируется провести близ трассы Хасавюрт - Новолакское, и высказало опасение, что акция приведет к перекрытию дороги. Ведомство предложило провести митинг с 10 по 25 апреля на территории зернотока фермерского хозяйства "Газимагомед" в селе Новолакском.

Ответ Министерства юстиции Дагестана не препятствует проведению заявленного публичного мероприятия, считает юрист юридической фирмы «Магомедов и партнеры» Марат Исмаилов.

«Министерство всем подряд отказывает в согласовании акций по схожим доводам. Это незаконно, так как ранее, в ноябре прошлого года, Пятый кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным отказ в согласовании митинга против фабрикации уголовных дел с аналогичной формулировкой. Суд указывал также на то, что закон не запрещает проводить публичные мероприятия, на которых планируется критиковать правоохранительные органы», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Марат Исмаилов.

«Закон не устанавливает запретов на проведение публичных мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям правоохранительных органов; ссылки […] на некую угрозу терактов и диверсий не могут быт основанием для изменения условий проведения публичного мероприятия или отказа в проведении публичного мероприятия», - говорится в решении Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске от 21 ноября 2019 года, которое опубликовано на сайте суда.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

С информацией об истории Ауховского района можно ознакомиться в материале "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".