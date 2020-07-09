Запрет на свадебные торжества отменен в Чечне

09 июля 2020, 05:48

Власти Чечни отменили запрет на празднование свадеб в ресторанах и банкетных залах при условии соблюдения социальной дистанции. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили о непоследовательности властей и нелогичном подходе к ослаблению ограничений.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса, при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Жители республики и пользователи Instagram сочли снятие запрета преждевременным.

8 июля в Чечне выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 1801. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошедшем 7 июля заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции объявил о снятии запрета на проведение свадебных торжеств.

"[Люди] говорят: "Банкетные [залы], рестораны откройте, мы должны невесту привести" […]. Если внутри [зала] рассчитано на 100 мест - 50-60 мест, чтобы дистанцию соблюдали, чтобы процедуры (правила безопасности – прим. "Кавказского узла") соблюдались, дезинфекцию наладить […] Им (банкетным залам и ресторанам – прим. "Кавказского узла") можно разрешить потихоньку работать", - заявил Рамзан Кадыров в ходе заседания оперштаба, которое было показано 7 июля в новостях на ТВ "Грозный".

Однако при этом глава республики подчеркнул, что населению следует соблюдать установленные правила безопасности (масочный режим, сохранение социальной дистанции), особо отметив, что "этот вирус есть".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни высказали удивление в связи с решением руководства региона разрешить проведение свадебных торжеств в банкетных залах и ресторанах.

"Решение какое-то противоречивое и не совсем понятное, на мой взгляд. Кадыров разрешает проводить свадьбы в банкетных залах и ресторанах, как говорится "по многочисленным просьбам граждан", и тут же говорит об опасности коронавируса и необходимости соблюдать меры безопасности. Наполненность банкетных залов наполовину вовсе не гарантия того, что опасность заражения отпадает. Понятно же, что никто в защитных масках за столом сидеть не будет", - сказал Лечи.

"Власть у нас, оказывается, теперь решает, как должны радоваться и скорбеть люди. Это просто абсурд", - считает грозненец Мансур. При этом он отметил, что редко встречает в последнее время людей в масках, хотя требование носить их не отменено. "Людям просто это уже надоело", - полагает он.

"Людей больше беспокоит вопрос открытия границ, свободного передвижения за пределы республики, но власть с этим не торопится. Вместо этого она разрешает работать торгово-развлекательным центрам, туроператорам. Теперь вот еще и рестораторам вышло послабление. Интересы бизнеса, как мне кажется, у нас преобладают над интересами рядовых граждан", - сказал Лукман.

По словам сотрудницы одного из банкетных залов в Грозном Лейлы, вынужденный простой из-за карантинных мер негативно сказался на их бизнесе.

"Мы не работаем почти четыре месяца, никакого дохода нет. Проведение у нас свадебного торжества обходилось в среднем в 90-100 тысяч. Прежде один, а иногда и два раза в неделю люди у нас свадьбы отмечали. С учетом арендной платы и сопутствующих расходов, денег более-менее хватало", - рассказала она. По ее словам, требование не заполнять банкетный зал более чем наполовину, скажется на доходе.

Видеоролик о заседании оперштаба также был опубликован 8 июля в Instagram-паблике "Грозный ТВ". По данным на 05.50 мск сегодня, 9 июля, он набрал 90 174 просмотра и 129 комментариев. Комментаторы отметили непоследовательность властей, которые снимают одни ограничения, сохраняя при этом другие.

"Столько проблем с этими справками и на границах сделали людям, откройте их, как и в других республиках, чтобы люди без справок и расписок могли передвигаться, как по всей России", - попросила ru_misa_666.

Силовики проверяют всех водителей и осматривают автомобили на въезде в Чечню из Дагестана, из-за чего на федеральной трассе в сорокаградусную жару скапливаются большие заторы. Силовики спрашивают у пересекающих границу, в частности, справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

"А как же дистанция в автобусах? Невозможно проехать несколько остановок, ужас просто!" - спрашивает juli_999.

"Границу с Дагестаном когда откроют?" - интересуется verasukhova2.

"Говорите, чтобы соблюдали дистанции, а люди сотнями стоят в очередях на отметку о безработице. А нельзя без отметки?" - пишет malika05811.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики отметили, что контролировать численность участников свадеб сложно и приходится надеяться на их дисциплинированность.

Муфтият оговорил, что гостей на свадьбе должно быть немного, но не стоит ждать от участников свадебных торжеств строгого соблюдения этих правил, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Достаточно разумное и оправданное решение - проводить такие мероприятия с участием ограниченного круга лиц", - отметил он.

Безопасность свадеб зависит от сознательности людей, подчеркнула профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. "Если люди не умеют сохранять режим дистанцирования, то они, в конце концов, заболеют", - констатировала она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".