Водители раскритиковали проверки на въезде из Дагестана в Чечню

09 июля 2020, 00:52

Силовики проверяют всех водителей и осматривают автомобили при въезде в Чечню из Дагестана, из-за чего на федеральной трассе в сорокаградусную жару скапливаются большие заторы.

Как информировал "Кавказский узел", в рамках снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, с 3 июля возобновилось междугороднее автобусное сообщение между Чечней и 22 городами России. Вопреки заявлениям властей справка об отсутствии коронавируса не гарантирует возможности въехать в Чечню, заявили местные жители. Они также пожаловались на длинные очереди, которые образуются на границе из-за проверки справок и документов.

С 5 апреля в Чечне свободное перемещение через границу республики было разрешено только для транзитного транспорта, а также автотранспорта, который завозит в регион продукты питания, медикаменты и другие товары, при наличии соответствующих документов. Выезд за пределы и въезд на территорию Чечни допускался только в определенных случаях: например, для проведения медицинской операции. При этом все вернувшиеся в обязательном порядке должны были помещаться на двухнедельный домашний карантин. 30 июня двухнедельный карантин был полностью отменен для тех, кто имеет справку об отсутствии коронавируса, и заменен на трехдневный для всех остальных.

Въезжающим в Чечню приходилось стоять в часовой пробке на жаре

Корреспондент "Кавказского узла" 8 июля побывал на федеральном контрольно-пропускном посту, расположенном на границе между Дагестаном и Чечней недалеко от Герзельского моста. По наблюдениям корреспондента, на въезде в Чечню в этот день в послеобеденное время скопилась пробка из машин, которые направлялись в республику, так как силовики останавливали каждый автомобиль. Чтобы проехать несколько сот метров по мосту у корреспондента "Кавказского узла", пытавшегося 8 июля попасть в Грозный, ушел один час и 20 минут. На улице стояла 40-градусная жара, многие выходили из машин, чтобы встать в тень от большегрузных автомобилей.

Простояв в пробке, корреспондент "Кавказского узла" подъехал к самому посту. Сотрудник правоохранительных органов поинтересовался целью поездки и попросил водительское удостоверение. Получив документ, он сказал, чтобы "разворачивался, а права вернут на обратном пути". На вопрос корреспондента о том, как можно проехать в Чечню, силовик ответил: "Без вариантов".

Таких ограничений не было для тех, кто направлялся на машине с регистрационными номерами чеченского региона: их останавливали, но после недолгих переговоров они проезжали, рассказал о своих наблюдениях корреспондент "Кавказского узла".

На самом посту после осмотра автомобиля водителей просили пройти регистрацию "для проверки по базе данных", которая проводилась в небольшом помещении строго по два человека. Примерно к двум часам дня у входа в помещение находилось около семи человек, в том числе и пассажиры междугороднего рейса. На ожидание своей очереди и саму проверку уходило примерно по 10 минут.

Транзитному транспорту выписывались спецпропуска на месте: у дороги стояла небольшая будка, в которой выдавались документы с указанием даты заезда. К будке подходили водители, которые подъезжали к посту, и стояли в первом ряду на въезде. После обеда 8 июля, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", в очереди за справкой стояло около 7-8 человек.

Пробки также были и на выезде из Чечни. При въезде же в Дагестан никаких заторов или масштабных проверок силовиками не проводилось, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 8 июля, за последние сутки в СКФО умерли семь пациентов с коронавирусом, из них трое скончались в Дагестане. В округе по общему количеству смертей от СOVID-19 с большим отрывом лидирует Дагестан – 400 умерших, в Чечне – 25. Общее число заражений в Дагестане достигло 8280, в Чечне – 1801. Наряду со смертями от COVID-19, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Как заявила ранее представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира, неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, к 22 мая умерли 820 жителей Дагестана. Более свежих данных о смерти от пневмонии в Дагестане не озвучивалось.

Жители и проезжающие через Чечню пожаловались на неудобства из-за проверок и заторов на въезде в республику

После введения ограничений из-за эпидемии все междугородние рейсы из Чечни были запрещены, а после их возобновления водителю и пассажирам приходится стоять в пробках на въезде в республику, пожаловался водитель, работающий на рейсе "Махачкала - Грозный".

"Мы уже четвертый день работаем, и все эти дни здесь пробки. Приходится стоять час, иногда меньше", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" водитель. По его словам, на посту у него несколько раз просили показать справку о том, что он не болеет коронавирусной инфекцией.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Чтобы заехать в Чечню, жителям другого региона необходимо, чтобы на посту его встретил человек, проживающий в Чечне, заявил дагестанец, который возит товар на заказ в соседнюю республику.

"Я уже несколько раз заезжал в Чечню. Но меня встречал на посту местный житель, которому я осуществлял доставку. Если никто не встречает, то вроде можно показать справку, что не заражен. Но у меня такой справки нет, поэтому не знаю, можно ли проехать таким образом", - добавил он.

Житель Кабардино-Балкарии, который возвращался из Дагестана домой, рассказал, что не ожидал такой пробки на въезде в Чечню. "Мы ездили на море. Когда выезжали, все было нормально. Сейчас же каждую машину тщательно и нудно проверяют. На каждую машину уходит по 15 минут", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В пробке вынуждены стоять и сами жители Чечни. Так, один из них заявил, что выехал из Грозного в Хасавюрт всего на час, но в пробке он провел больше времени, чем в Хасавюрте.

Проезжающим через Чечню транзитом на месте выписывают специальный пропуск, разрешающий передвижение по территории республики, рассказал водитель, который часто проезжает мимо КПП вблизи Герзельского моста.

"После введения карантина здесь постоянно пробки. Проехать через Чечню с пропуском можно, но приходится постоянно стоять в пробках. При выезде из Чечни этот пропуск необходимо предъявлять силовикам на чечено-ингушской границе", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Водитель, перевозящий пассажиров из Дагестана в Ингушетию, также отметил, что "на этом посту постоянные пробки". "Стоять приходится когда как - иногда долго, иногда меньше. Я еду через Чечню транзитом. Проехать разрешают только после получения пропуска. Спрашивают, сколько пассажиров у меня в машине, куда еду, что перевожу", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" водитель.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".