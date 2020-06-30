Отменен двухнедельный карантин для въезжающих в Чечню

30 июня 2020, 18:30

Власти Чечни сократили до трех дней срок карантина при въезде в республику. Тех, у кого есть справка об отрицательном результате теста на коронавирус, помещать в карантин не будут вовсе. Пользователи Instagram призвали полностью открыть границы Чечни с другими российскими регионами.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня в Чечне был полностью отменен пропускной режим и запрет на использование личных автомобилей. Кроме того, все госучреждения перешли на обычный режим работы, возобновилась работа учреждений общепита на открытых площадках, ряда спортивных и туристических объектов, в том числе курортов Ведучи, Кезеной-Ам и Серноводский. Вместе с тем в республике был сохранен контроль на границах, двухнедельный карантин для въезжающих в республику из других регионов и обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий.

Глава Чечни также заявил, что в гости надо приходить в маске и на 15 минут, соблюдая дистанцию в полтора метра. Жители Чечни указали, что требования нелепы, а проверить их соблюдение невозможно. Несмотря на отмену режима самоизоляции, границы Чечни остаются закрытыми, оставляя без дохода сезонных рабочих и предпринимателей, работающих с другими регионами и странами. Местные жители также сочли нецелесообразным открытие курортов при действующих ограничениях на въезд и выезд из республики.

На часть въезжающих в Чечню людей требование об обязательном карантине не распространяется, сообщил на прошедшем в Грозном заседании оперативного штаба советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов. "Люди могут спокойно прилететь, и их не будут сажать на карантин. [Это] люди со справками, это раз. Вторые – люди с антителами, с анализами. Они тоже не будут подвергаться карантину, потому что эти люди уже переболевшие, и никакой опасности не представляют", - подчеркнул Делимханов. Он также отчитался, что грозненский аэропорт работает в штатном режиме.

Рамзан Кадыров заявил на это, что и остальных помещать на двухнедельный карантин не стоит. "[Они] приехали, взяли [у них] анализы. Через три дня, если у них не появляются положительные анализы, не надо держать. Держать людей на карантине сейчас, это неправильно", - сказал он на заседании, сюжет о котором был показан 29 июня в ночных новостях ЧГТРК "Грозный".

После этого срок карантина для тех, кто сдает анализы на коронавирус по приезде в Чечню, был сокращен. "После сдачи тестов, при отрицательном результате необходимо будет провести в режиме самоизоляции не менее трех дней. Если не выявится никаких симптомов заболевания коронавирусной инфекцией, то никаких ограничений на передвижение по республике для них не будет", - сказал работник Минздрава Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

К 30 июня в Чечне выявлены 1713 случаев заражения коронавирусом, что является минимальным показателем в СКФО. По числу зараженных на 100 тысяч населения в Чечне также наиболее благоприятная в регионе ситуация. С начала пандемии скончались 20 жителей республики, продолжают болеть 498 человек, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Читатели Instagram-паблика eldit_net положительно оценили ослабление ограничений на въезд в Чечню. "Какая прекрасная новость", - написал fr.13.11.13.

Строгого контроля на границе Чечни нет, заявила new.dream.dress. "Меньше месяца назад муж приехал из Сибири. Много сил, времени и денег потратил из-за этой справки, но по приезде никто даже не посмотрел, не спросил про нее", - сообщила она.

"А границу между республиками когда открывают?" - спросил djelilov_. "Когда границы откроют уже?" - задал вопрос noviy_sharoy. "Открой, Рамзан, ради Аллаха, границу с Ингушетией - мы же с ними родственники, мы не можем так жить, без общения", - обратилась к Кадырову tamara.masigova.

К 18.30 мск 30 июня эта публикация собрала 26,3 тысячи просмотров и 85 комментариев. У паблика 203 тысячи подписчиков.

Жительница Грозного Малика указала корреспонденту "Кавказского узла", что теперь сможет увидеться с сыном. "Новость, действительно, очень хорошая. У меня сын работает за пределами [республики], вахтовым методом. Собирался приехать в двухнедельный отпуск, но откладывал из-за того, что по приезде надо было повести две недели на карантине. Какой тогда был смысл ехать, если никуда не выйти, ни проехаться нельзя. Теперь эта проблема отпала. Мы уже больше трех месяцев не виделись. Очень все соскучились друг по другу, дети особенно", - рассказала она.

Ранее на карантин помещали даже тех, кто имел справку, отметила жительница Чечни Ровзан. "С этим карантином двухнедельным была очень большая проблема. Даже кто на похороны или по каким-то другим случаям домой приезжал, две недели должны были безвылазно на карантине находиться. Мой брат из Москвы прилетал в начале июня на похороны матери, так несмотря на то, что у него была справка об отсутствии коронавируса, его на карантин поместили домашний. Родных только мельком на тезете (поминках. - Прим. "Кавказского узла") повидал, и сразу после карантина обратно вернулся. Сноха с детьми не смогла из-за этого карантина приехать. Хорошо, что это тоже отменили", - сказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

"Какой был смысл сажать людей на двухнедельный карантин при наличии у них справки об отсутствии коронавирусной инфекции, я до сих пор не могу взять в толк. Радует, что это недоразумение наконец-то убрали. Очень многим это жизнь облегчит. Теперь бы еще границы открыли, было бы замечательно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Алавди.

Пока не открыта граница, жители Чечни сталкиваются со значительными трудностями, указал житель республики Майрбек. "Границы с соседними республиками у нас до сих пор закрыты для выезда. Если даже нужно срочно куда-то поехать, то надо получать разрешение у участкового и еще давать расписку с обязательством не возвращаться в республику до завершения этой эпидемии. А кто знает, когда это закончится? Мой брат позавчера поехал к родным в Ростовскую область, с него такую расписку взяли. Теперь неизвестно, когда сможет обратно приехать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам бывшего сотрудника МВД Чечни Лом-Али, ему на днях пришлось срочно выезжать по делам в Краснодар. "С партнером у нас там объект, который мы решили продать. Надо было поехать, подписать документы, а чтобы выехать, надо справку получить у участкового. Взял справку. Оказалось, еще расписку нужно давать, что обязуешься обратно не приезжать. Бред какой-то. Выехал, решил свои дела - на границе обратно не пускают, мол, нельзя. Удостоверение [ветерана МВД] показывал, объяснял, что и как, никто не слушал. Хорошо, что знакомый работает в Роспотребнадзоре, он помог решить вопрос, а то так и пришлось бы сидеть на границе или в Краснодаре", - рассказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".