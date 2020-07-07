Жители Чечни пожаловались на сложности при въезде в республику

07 июля 2020, 13:15

Вопреки заявлениям властей, справка об отсутствии коронавируса не гарантирует возможности въехать в Чечню, заявили местные жители. Они также пожаловались на длинные очереди, которые образуются на границе из-за проверки справок и документов.

Как информировал "Кавказский узел", в рамках снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, с 3 июля возобновилось междугороднее автобусное сообщение между Чечней и 22 городами России.

С 5 апреля в Чечне свободное перемещение через границу республики было разрешено только для транзитного транспорта, а также автотранспорта, который завозит в регион продукты питания, медикаменты и другие товары, при наличии соответствующих документов. Выезд за пределы и въезд на территорию Чечни допускался только в определенных случаях: например, для проведения медицинской операции. При этом все вернувшиеся в обязательном порядке должны были помещаться на двухнедельный домашний карантин. 30 июня двухнедельный карантин был полностью отменен для тех, кто имеет справку об отсутствии коронавируса, и заменен на трехдневный для всех остальных.

Главным условием при пересечении границы Чечни с соседними регионами является наличие справок об отсутствии заболевания COVID-19, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Режим самоизоляции в нашей республике отменен с 22 июня. Главное условие для въезда в республику - это наличие справок об отсутствии заболевания коронавирусом или наличии антител, подтверждающих, что человек уже переболел этой болезнью. Также обязательной является местная прописка. Режим ограничений на передвижение по республике и за ее пределы у нас значительно смягчен в рамках третьего этапа снятия карантина, но не отменен полностью. Это надо учитывать, въезжающим и выезжающим за пределы республики гражданам", - заявили в ведомстве.

Однако грозненец Лемма рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проблемы возникают и при наличии такой справки. "Нигде в соседних республиках и других местах нет того, что творится на нашей границе. На посту километровая очередь из машин - кого-то пропускают, кого-то нет. Накануне приехал из Астраханской области на похороны родственника - три часа держали в очереди на посту. Несмотря на то, что у меня есть справка о том, что не болел коронавирусом, пропустили с большим трудом. Несколько человек вообще завернули обратно. Это просто издевательство над людьми", - заявил житель Грозного.

Справка не гарантирует возможность въехать в Чечню, сообщила жительница Грозненского района Малика. "4 июля при мне пожилую женщину не пустили через КПП из Ингушетии, хотя у была справка, что не болеет коронавирусом. Она по телефону вызвала сына, тот подъехал, переговорили на КПП минут 20, она уехала назад, а он вернулся в Чечню. Мы в очереди больше часа стояли на границе. Всего несколько дней назад наше руководство торжественно объявило, что для того, чтобы беспрепятственно приехать в Чечню, нужны только справки о том, что у человека нет коронавируса, или что он уже переболел. На деле же ограничения еще действуют. Такое впечатление, что власть говорит одно, а делает другое", - рассказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

На очереди при въезде в Чечню пожаловался и предприниматель Хамид. "Я продукты вожу из Дагестана. Каждый раз на нашем КПП на границе одно и то же. Очереди - стоять приходится час, а то и полтора-два. Самое интересное, что такого больше нигде нет. В Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, в том же Дагестане все спокойно ездят. Тамошние полицейские никаких справок, масок защитных и чего-то еще не требуют", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, 5 июля из-за пробки на въездном посту в Чечню со стороны Дагестана ему пришлось провести около часа. "Там минут по 10-15 людей на посту держат: документы проверяют, справки. Если кто без справки, то ему надо сдать анализы и сидеть на домашнем карантине, пока результатов не будет. Еще людей без местной прописки обратно отправляют. Въезжать можно только тем, кто живет в Чечне или следует на машине транзитом", - сказал он.

По данным на 4 июля в Чечне зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1757. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По словам грозненки Розы, 4 июля ей с ребенком пришлось около двух часов прождать в очереди на КПП при въезде в Чечню со стороны Ингушетии. "Я в Москве была все эти месяцы, не могла приехать - ребенку всего три месяца. Ехали на своей машине. Ни в одной области, ни в одной республике никаких проблем с проездом не было - везде свободно. Как доехали до нашей границы, так сразу «стоп». Пробка была больше километра. Наверное, документы проверяли у всех, справки требовали. Удалось уговорить, чтобы разрешили проехать домой. Помогло то, что был маленький ребенок. Других вообще назад заворачивали, никакие справки и объяснения не помогли. Не могу понять, зачем все это, раз уже междугородные автобусы запустили, самолеты летают", - указала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница.

Недовольство у жителей региона вызывают также и цены на услуги такси, занимающихся перевозкой пассажиров из Чечни в Ингушетию. "Мало того, что границу сложно пересечь с другими регионами, так еще и таксисты цены завысили до невозможности. Чтобы из Сунжи (бывшая станица Слепцовская в Ингушетии. - Прим. "Кавказского узла") до Грозного доехать, требуют 1500 рублей. Это уже ни в какие рамки не лезет. Откуда такие расценки и как можно так бессовестно обирать людей? Куда власти смотрят, я не понимаю", - посетовала жительница Чечни Залина.

О таких же расценках сообщила и чеченская предпринимательница Иман. "Я с момента объявления карантина из республики не выезжала. В воскресенье надо было по делам срочно в Слепцовск (город Сунжа. - Прим. "Кавказского узла") проехаться, так таксист запросил полторы тысячи рублей. Прежде 500 было - сразу в три раза, считай, подняли цену. На мое возмущение он сказал, что такая у него ставка, а кого не устраивает, тот может на автобусе или маршрутке ехать. Просто ужас, что сейчас у нас с ценами на все и вся творится", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни.

Жительница Грозного Зура рассказала, что не смогла попасть в Северную Осетию к травнику, который готовит ей специальный сбор из лечебных трав от гастрита. "Травник живет в Моздоке, в Северной Осетии. Созвонилась с ним. Он говорит: приезжай через два дня, я тебе подготовлю сбор трав. Попросила сына, чтобы отвез меня в Моздок, со мной решили ехать сноха и соседка Амина. Доехали до границы, а там пост, машин полно, наши сотрудники ГИББД не пускают нас. Требуют, чтобы мы предоставили справки о том, что мы не инфицированы коронавирусом. Я говорю: мы же не въезжаем, а выезжаем из Чечни, осетины же нас пускают", - рассказала грозненка.

Она посетовала, что аргументы были проигнорированы, машину из Чечни не выпустили. "Я не понимаю, зачем гаишникам нужна эта справка, если я поеду в Моздок, заберу свои травы и через час буду возвращаться?" - сказала Зура корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженец селения Шали Айнди сообщил, что уже более 15 лет живет и работает в Ставрополье. "В самоизоляции и я, и моя семья находились дома. В Чечню не ездил, с родными общался по Skype да по WhatsApp. Даже на похороны родного дяди не поехал. Узнал, что 6 июля открываются границы с Чеченской республикой по всем направлениям. Решил, что нужно навестить родных. Домой всегда ездил через Калмыкию", - рассказал Айнди корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Айнди, он отменил поездку, когда узнал, что его одноклассника из Самары в республику не пустиили. "Он сказал, что на границе с Чечней в районе Кизляра у поста ГИББД очередь из машин. Без справок, что ты прошел тестирование с отрицательным анализом, не пускают. Доказывать, убеждать, чтобы пустили – бесполезно. Он решил, что тестирование проще пройти в местной горбольнице. Мне посоветовал, прежде чем ехать, запастись справкой, что или я переболел коронавирусом и уже есть иммунитет, или же что прошел тестирование", - пояснил Айнди.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".