Возобновлено автобусное сообщение между Чечней и другими регионами

05 июля 2020, 03:53

В Чечне открыто междугороднее автобусное сообщение с 22 городами России после снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня в Чечне полностью отменен пропускной режим и запрет на использование личного транспорта. При этом сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, контроль на границах, двухнедельный карантин для въезжающих в республику из других регионов и обязательный масочный режим.

С 5 апреля в Чечне свободное перемещение через границу республики было разрешено только для транзитного транспорта, а также автотранспорта, который завозит в регион продукты питания, медикаменты и другие товары, при наличии соответствующих документов. Выезд за пределы и въезд на территорию Чечни допускался только в определенных случаях, например, выезд на проведение медицинской операции или возвращение домой после лечения. При этом все вернувшиеся в обязательном порядке должны были помещаться на двухнедельный домашний карантин. 30 июня двухнедельный карантин был отменен.

«В рамках третьего этапа снятия ограничений с 3 июля для жителей республики открыто междугороднее автобусное сообщение с 22 городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов, Краснодар, Волгоград, Севастополь, Сочи и так далее. На данном этапе междугородными маршрутами будет осуществляться только перевозка жителей Чеченской Республики. Основные междугородные маршруты осуществляются с автовокзала «Западный» в Грозном», - сообщил 4 июля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник министерства транспорта и связи Чечни.

По его словам, отдельные маршруты будут работать раз в неделю, другие - через день, есть также и ежедневные рейсы в соседние регионы. «В Санкт-Петербург, например, автобус из Грозного будет ходить раз в неделю, как и в Москву. В Минводы, Краснодар, Севастополь и некоторые другие города – через день. В Нальчик, Махачкалу, Хасавюрт, Назрань, Владикавказ – ежедневно. Это зависит от пассажиропотока и загруженности маршрутов. Вчера и сегодня (3 и 4 июля) большого наплыва пассажиров еще нет, поскольку многие еще не в курсе того, что автобусное сообщение с другими субъектами возобновлено», - пояснил сотрудник ведомства.

Он назвал цены на междугородние перевозки "приемлемыми". «Билет на Москву – три тысячи, Санкт-Петербург – 3 500, Севастополь – чуть больше трех тысяч, Краснодар – 1 646, Минеральные воды - 717, Нальчик – 398 рублей», - уточнил он.

По данным на 4 июля в Чечне зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1757. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики положительно восприняли сообщение о возобновлении автобусного сообщения с другими регионами.

«Это одна из немногих хороших новостей последнего времени, я считаю. Железнодорожное сообщение у нас еще не работает, самолеты летают только в Москву да еще несколько городов. К тому же билеты раза в два-три дороже, чем автобусом. Уже несколько недель никак не могу поехать к брату в Астрахань. Поезд не ходит, на своей машине не выпускают. Теперь поеду автобусом. Удобно. Утром садишься – вечером уже на месте», - рассказал Руслан.

«Дочь с мужем живут и работают в Волгограде, с марта не могли приехать домой. Теперь вот говорят, автобусы снова начинают туда ходить. На следующей неделе теперь ожидаем приезда. Внуков хочется увидеть, очень по ним соскучились», - отметила грозненка Лейла.

«В Москве друзья и знакомые живут. Обычно каждый год ездил туда работать на стройках, а в этом году из-за коронавируса все затормозилось. Там уже вроде все ограничения сняли, люди спокойно передвигаются, а у нас ни поезда не ходят, ни автобусы. Друг сообщил, что автобусное сообщение открыли. Думаю, в ближайшие дни выехать (туда). Здесь работы нет, а там до глубокой осени можно поработать, чтобы на зиму семью обеспечить», - отметил Висхан.

Ранее надежду на то, что вскоре будет разрешен въезд в Чечню выражал директор спортивно-туристического комплекса "Казеной-Ам" Юни Успанов. "Особых оптимистичных ожиданий на этот год у меня нет - большинство наших клиентов простые люди, все тяжело перенесли эти три месяца. Кто без работы остался, им тем более тяжело будет выезжать. Но мы готовы сделать все, чтобы люди остались довольны. Мы делаем максимальные скидки в "Казеной-Ам", чтобы люди могли приехать и отдохнуть", - сказал Успанов, комментируя открытие комплекса.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".