Число заражений COVID-19 на Ставрополье достигло 4541

23 июня 2020, 11:04

За сутки коронавирус в Ставропольском крае подтвердился у 90 пациентов, выздоровели 114 человек, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", на 22 июня в Ставропольском крае количество заражений коронавирусом составило 4451, число выздоровевших – 2409.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ставропольском крае после обострения ситуации по коронавирусу, эпидемиологическая обстановка начала стабилизироваться сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров. За сутки в крае коронавирус был подтвержден у 90 человек, общее число случаев заражения возросло до 4541, написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.

При этом за сутки из больниц были выписаны 114 пациентов, а общее число выздоровевших увеличилось до 2523, количество смертей от коронавируса по прежнему составляет 85, отметил глава региона. Он призвал жителей соблюдать режим самоизоляции.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".