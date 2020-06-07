07 июня 2020, 08:13
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Абхазии
Диагноз COVID-19 подтвердился у приехавшего из России курсанта военного вуза, общее число зараженных в Абхазии возросло до 36.
Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 6 июня общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Абхазии составляло 35, выздоровели 27 пациентов, один умер.
На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Абхазии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у курсанта российского военного вуза, сообщил 6 июня со ссылкой на оперштаб по защите населения страны от COVID-19 "Спутник-Абхазия". По данным оперштаба, он будет госпитализирован в гудаутскую больницу.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 36 человек, число выздоровевших и умерших не изменилось, отмечается в сообщении.
После 14-дневного карантина в пансионате "Айтар" в Сухуме за последние сутки двенадцать курсантов были отпущены домой, сообщил оперштаб.
Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".