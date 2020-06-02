мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Фото пресс-службы главы КБР https://glava.kbr.ru/kbr/news/97-2014-01-26-15-29-06/13406-2018-06-08-14-17-47.html

02 июня 2020, 13:20

Мэр Нальчика заразился коронавирусом

Заболевание у главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова протекает в легкой форме. Мэр города находится в самоизоляции, сообщила сегодня администрация города.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Кабардино-Балкарии зафиксировано 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев заражения достигло 2978.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Решение о самоизоляции и тестировании на коронавирус мэром Нальчика Таймуразом Ахоховым было принято после того, как у людей, контактировавших с главой города, был подтвержден коронавирус. Тесты показали положительный результат, сообщила сегодня администрация Нальчика. "Мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей. Местная администрация г.о.Нальчик продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации Нальчика в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина опубликованы в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"ДУМ Кабардино-Балкарии отказалось открыть мечети на фоне роста числа зараженных COVID-19", "Наибольшее число новых смертей от коронавируса в СКФО пришлось на Дагестан", "Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Кабардино-Балкарии".

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