Грозненцы рассказали об обстановке в городе после ослабления карантина

02 июня 2020, 07:04

Людей на улицах Грозного стало больше после того, как Рамзан Кадыров подписал указ о втором этапе ослабления карантина. Однако масочный режим в городе сохранен, и некоторых прохожих задерживают силовики, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая власти Чечни анонсировали второй этап отмены карантинных ограничений, однако спикер парламента республики Магомед Даудов объявил о продлении режима самоизоляции. Пользователи Instagram и жители Чечни раскритиковали противоречивость заявлений властей и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности. 1 июня власти Чечни объявили о послаблениях ограничительных мер - в республике разрешены прогулки вблизи дома и занятия спортом на открытом воздухе, также решено открыть стоматологии, салоны красоты и парикмахерские.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. С 18 мая в Чечне частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. Некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами, указали пользователи соцсети и жители республики.

Жители Грозного рассказали 1 июня рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о некоторых послаблениях режима самоизоляции в Чечне.

Чеченская правозащитница Асет Мальсагова заявила, что свободно проехала по городу на общественном транспорте и у нее не попросили при этом предъявить пропуск или иные документы.

«Сегодня (1 июня) ездила в свой офис на маршрутке. Никто ничего не спрашивал, ни удостоверение, ни пропуск. Мой помощник три недели назад был в реанимации, пару дней назад уже выписали. Просто в восторге от отношения врачей к пациентам, кормили, ухаживали как за детьми», - рассказала она.

В новостях телеканала "Грозный" 30 мая был показан репортаж о проведении полицейскими рейдовых мероприятий по пресечению нарушений режима самоизоляции. Сотрудники полиции сообщили, что патрулируют дворы и проверяют у прохожих пропуска. "За первое нарушение самоизоляции – предупреждение, дальше штраф. Для физических лиц – от 15 до 40 тысяч рублей", – сообщил автор репортажа.

Новости о снятии некоторых ограничений, введенных в связи с коронавирусом, распространяются среди жителей республики постепенно, сообщила руководитель общественной организации «Женщины за развитие» Либхан Базаева.

«Поскольку мы старательно выполняли все предписания, то мы и не знаем о репрессиях. Уже есть информация, что начинается послабление. Но за последние два дня мы слышим от продавцов, что прошли рейды по магазинам и их строго предупредили об обязательности масок для продавцов и покупателей и соблюдении дистанции. И это справедливо. Я наблюдала, как в магазинах все дышат друг другу в затылок и в лицо и никаких масок при этом. Это очень рискованно [...] Я слышала, что в результате проверки даже закрыли большой продуктовый супермаркет по Старопромысловской трассе», - рассказала она.

При этом она посетовала, что далеко не все жители Грозного следуют правилам. «Я посещала магазин, и кроме меня там не было никого в маске. Но в другом магазинчике я слышала сама, как продавец не разрешила войти людям без маски. Она объясняла это тем, что получила предупреждение, что магазин закроют, если она не будет выполнять предписание», - рассказала она.

Базаева рассказала, что ее общественная организация готовится возобновить работу. «Пока об отмене пропусков не слышала. Но мы готовимся выписать справки, что мы работаем, с указанием режима работы и ездить на работу. Думаю, что придется рассаживаться с учетом социальной дистанции», - заключила она.

1 июня в Чечне выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1247. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В первый день после снятия ряда ограничений на улице не было многолюдно, отметил житель Грозного Тамерлан Алиев.

"Сегодня (1 июня) людей на улицах было мало, видимо, не все знают о послаблениях. Такая информация пошла в народ только вечером. Я выходил без маски - забыл взять. Охрана на перекрестках стоит, машины ездят, и люди ходят, как и в обычные до этого дни. С 27 мая и так было некоторое послабление", - рассказал он.

По его словам, общественный транспорт ходит, тогда как раньше его не было, и можно было вызывать только такси. "Они заранее спрашивали, есть ли пропуск, и какое время в пропуске указано. Если его нет, нужно было иметь удостоверение работника экстренных служб. Если нет ни того, ни другого - таксист отказывал в выполнении поездки», - отметил Алиев.

Он сообщил, что людей в масках заметил мало, а в перчатках не было и вовсе никого. «Ходил в магазин, не близко. Видел одного мужчину в маске и все. Продавщица была в маске, и в аптеке тоже продавщица в маске, а покупатели и прохожие были без них», - заключил местный житель.

На встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок. Масочный режим игнорируют и высшие чиновники, и сами врачи, возмутились опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

В некоторых правилах режима самоизоляции остается неразбериха, из-за чего люди подвергаются взысканиям, рассказала жительница Грозного Хава.

«Несколько дней, как жителям позволяют выезжать из дома, не предупреждая о временных ограничениях, и до 10-11 часов дня включают режим "стоп-колес". Многие автомобилисты были не в курсе нового развлечения и, говорят, у них отобрали машины. При этом с 1 июня республика перешла ко второму этапу снятия ограничений, но об этом стало известно только вечером. Несмотря на второй этап послаблений и медицинские маски на лицах, молодых людей забирают в РОВД. Придираются только к парням, на девушек реагируют спокойно. Всех задержанных без пропуска "за нарушение режима изоляции" собирают в небольшом помещении без возможности соблюдать социальную дистанцию. Говорят, что держат их там по несколько часов, задерживают в любое время суток и в любом расстоянии от дома. Это происходило в последние два-три дня», - рассказала девушка.

Статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает штраф для граждан от одной тысячи до тридцати тысяч рублей за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"

Руководитель проекта «Апология протеста» Алексей Глухов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в правозащитной организации пока не известно о случаях, когда решения о штрафах были отменены. «Размер штрафа определяет суд. Кто впервые привлекается - дают штрафы до трех тысяч рублей или предупреждение. Кто повторно - выше. Знаем о 15-тысячном штрафа в Казани при повторном нарушении. Жалоб подается много, но пока нам неизвестны результаты такого обжалования», - сказал он.

По его словам, в «Апологии протеста» выступают «против формального привлечения к ответственности по статье 20.6.1 и считают, что надо действовать на профилактику, а не на привлечение».

Практика обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции, как и любых других штрафов показывает, что такие решение отменяются нечасто, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат из Санкт-Петербурга Нателла Пономарева.

«Смягчающих и отягчающих обстоятельств по КоАП большой перечень. Это статьи 4.2 и 4.3. На практике, если лицо признает и раскаивается, это смягчает назначение наказания. Если не признает, либо в процессе обнаружения продолжал нарушать, отягчает. Любой штраф можно обжаловать, но отменяют их нечасто», - сказала она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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