Московские следователи направлены в Карачаево-Черкесию после жалоб врачей

31 мая 2020, 10:27

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился направить столичных следователей в Карачаево-Черкесию, где сотрудники "скорой помощи" сообщили о заражении коронавирусом из-за нехватки средств защиты. Условия работы врачей после их жалоб улучшены, отчитался сегодня Минздрав республики.

Как сообщал "Кавказский узел", в Карачаево-Черкесии медработники пожаловались на массовое заражение коронавирусом. Соответствующее видеообращение сотрудники "скорой помощи" Черкесска опубликовали в интернете. Число бригад "скорой", из-за заражения медперсонала COVID-19, сократилось втрое, пациентам приходится ждать машину несколько часов, заявили они.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Следкома России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по части жалоб жителей Карачаево-Черкесии и врачей региона о нарушении их прав в условиях эпидемии по коронавирусу, в регион направлены следователи центрального аппарата и управления СКР по СКФО, сообщил сегодня "Коммерсант".

Поручение дано после многочисленных обращений жителей Карачаево-Черкесии о недостаточной информированности о коронавирусе и заявлении медработников о нарушении их прав, пояснило ведомство. "Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки", – сообщил сегодня на своем сайте Следком.

Минздрав Карачаево-Черкесии после жалоб врачей сообщил о передаче Республиканскому центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. "Положительно решен вопрос о выплате из бюджета организации дополнительных стимулирующих выплат работникам "скорой помощи" в связи повышением нагрузки. В здании Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оборудовано помещение под дезинфектор, где сотрудники могут переодеваться и проходить дезинфекцию после выезда к больному с подозрением на COVID-19", – сообщил сегодня Минздрав региона на своей странице в Instagram.

Прокуратура и Роспотребнадзор не подтвердили вспышку COVID-19 в Усть-Джегутинском районе

Проверки Роспотребнадзора и прокуратуры не подтвердили вспышки COVID-19 в интернете "Забота" в Карачаево-Черкесии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы прокуратуры региона. Информацию об отсутствии в интернате коронавируса подтвердила также пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Елена Покровская. По ее словам, с конца апреля сотрудники работают в интернате по две недели посменно, проживая в нем постоянно. Заступают на смену после тестов на коронавирус. "Обе заболевших санитарки заразились до своих смен", – сказала Покровская корреспонденту "Кавказского узла".

Поводом для проверок стала публикация местного информационного сайта "Политика 09", который 26 мая сообщил о вспышке коронавируса в доме-интернате "Забота", который находится в Усть-Джегутинском районе. В ответ на заметку издания в Instagram руководство интерната разместило опровержение. "Случаев заболевания COVID-19 среди воспитанников и сотрудников, находящихся в данное время в РГКУ РДДИ "Забота", не зафиксировано. Сотрудники учреждения с 23 апреля перешли на строгий сменный режим самоизоляции в срок на 14 дней. Все сотрудники соблюдают в обязательном порядке все меры предосторожности, при этом учреждение работает в том же режиме", – сказано в сообщении, опубликованном на странице дома-интерната в Instagram 27 мая.

Директор интерната Бадрудин Баев отказался комментировать информацию о вспышке COVID-19, при этом пояснив, что инфицированных учреждении нет. В учреждении отказались сообщить число сотрудников и воспитанников.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".