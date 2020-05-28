Реклама помощи властей во время эпидемии вызвала скепсис в Чечне

28 мая 2020, 02:46

Чеченское телевидение опубликовало видеоролик с благодарностью местного жителя за помощь от фонда Кадырова. Пользователи соцсети усомнились в масштабах благотворительной деятельности фонда и пожаловались на нехватку средств к существованию.

Как писал "Кавказский узел", с введения в Чечне режима самоизоляции из-за коронавируса республиканское телевидение ежедневно информирует о том, что власти республики и фонд имени Ахмата Кадырова помогали семьям продуктами. Пользователи социальной сети Instagram отметили, что многие малоимущие ни разу не получили помощь с начала эпидемии. Жители республики заявили, что получателям помощи зачастую являются не те, кто в ней нуждается. Эксперты констатировали, что в Чечне наблюдается монополизация благотворительности.

Власти Чечни анонсировали второй этап отмены карантинных ограничений, однако спикер парламента республики Магомед Даудов объявил о продлении режима самоизоляции. Пользователи Instagram и жители Чечни раскритиковали это решение властей и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Видеоролик с благодарностью за помощь в условиях ограничений от жителя Чечни властям региона был опубликован 27 мая на странице ЧГТРК "Грозный" (818 тысяч подписчиков) в соцсети Instagram. "Жители Чеченской Республики благодарят за помощь, оказанную региональным общественным фондом Ахмата-хаджи Кадырова, главу Чечни Рамзана Кадырова и президента фонда Аймани Несиевну. В священный̆ месяц Рамадан они обрели новое жилье, получили необходимую продовольственную и финансовую помощь", - говорится в описании к видеоролику.

На кадрах видеоролика мужчина на чеченском языке делает заявление на камеру. "Я Асхабов Арби, житель Цоци-юрта […] Деньгами, едой, питьем - мне оказана помощь всем необходимым. Пусть Всевышний будет доволен фондом Ахмата-хаджи (Кадырова), Аймани-хаджи (президента Фонда Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова - прим. "Кавказского узла"), нашим падишахом Рамзаном (Кадыровым)", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление местного жителя.

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Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Пользователи соцсети пожаловались, что не получили помощь от властей республики. "Два месяца без денег и еды […] Иногда свой голод утоляю, смотря на ваши столы […] Вы каждый раз столько миллионов перечисляете, и кому же они достаются?! Лично в своем районе я вас не вижу, хотя живу городе", - прокомментировал видеоролик пользователь под ником muslimsin99999. Пользователи соцсети пожаловались, что не получили помощь от властей республики. "Два месяца без денег и еды […] Иногда свой голод утоляю, смотря на ваши столы […] Вы каждый раз столько миллионов перечисляете, и кому же они достаются?! Лично в своем районе я вас не вижу, хотя живу городе", - прокомментировал видеоролик пользователь под ником

"Хотя бы помогли нам, тоже уже три месяца сидим дома. Никто не заходил к нам, работы нет, пенсии нет - а что делать нам, что кушать нам? […] К нам тоже заходили бы вы, по квартирам [было бы хорошо]", - пожаловался другой комментатор doktar9534. "В оперативный штаб звонили по телефону?" - поинтересовался chechny_vchera_i_segodny. "Звонили три раза, молчат, сказали помогут - уже месяц прошел", - ответил doktar9534.

"Чтобы получать помощь нужно, говорят, идти написать заявление, что малоимущие […] Дали бы нормально выйти работать, чтобы не просить милостыню", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий kiy.905.

Власти Чечни отчитались о раздаче свыше одного миллиона набора продуктов местным жителям, доложил первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев о гуманитарной ситуации и благотворительной деятельности фонда Ахмата-хаджи Кадырова на заседании оперштаба 26 мая. "Свыше одного миллиона наборов продуктов питания передано 264 131 семье. Это люди из категории остронуждающихся. Они обратились по номеру горячей линии за помощью. 700 миллионов рублей получили 50 тысяч семей", — приведены слова Тумхаджиева на сайте главы республики.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители выразили сомнения относительно размеров оказываемой властями Чечни помощи населению в период самоизоляции. "Понятно, что помощь людям оказывалась, но те объемы помощи, что озвучивают чиновники, просто нереальны", - уверен местный житель Умар.

"Я не видел никакой помощи за все это время - ни от властей, ни от фонда, ни от кого-то еще. Почему мне, матери-одиночке с тремя детьми, ничего не досталось?" - возмутилась жительница Грозного Асет.

"Ни я, ни мои соседи, ни даже кто-либо из знакомых почему-то не видел этой помощи. Я сама инвалид, живу с дочерью, мы эту помощь не видели почему-то - ни продуктами, ни деньгами, ни семенами на посадку огорода", - заявила местная жительница Тумиша.

Жительница республики Малика две недели находилась на карантине, за это время участковый ей принес буханку хлеба, сок и палку колбасы. "Я две недели была на карантине, потому что вернулась в республику из другого региона. Через два-три дня пришел участковый, принес мне буханку хлеба, сок, палку колбасы, сказал, что руководство республики дало указание обеспечивать находящихся на карантине всем необходимым, и ушел. Больше никакой помощи от властей я не получила. Помогали соседи и родственники", – пояснила Малика.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Чечни.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".