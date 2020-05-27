Жители Шушановки пожаловались на убытки из-за карантина

27 мая 2020, 20:58

Тесты на COVID-19 у участников похорон умершей от коронавируса жительницы дагестанского села Шушановка оказались отрицательными, но пневмонией здесь заболели 30 человек, сообщил глава села. Многие сельчане живут только на доходы от земледелия и в карантин не могут реализовать урожай, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в селе Шушановка Кизилюртовского района Дагестана прошли похороны умершей от коронавируса местной жительницы. Выразить соболезнования родным пришли многие сельчане. Жители Дагестана недостаточно информированы об опасности заражения, указали в связи с этим эксперты. После беседы с чиновниками и имамом сельчане стали строже придерживаться режима самоизоляции.

Дагестан лидирует среди регионов СКФО по новым случаям инфицирования, по общему числу случаев заражения и количеству смертельных случаев. К 27 мая в регионе подтвержден 161 новый случай заражения, общее число заражений достигло 4455, а общее число умерших достигло 130. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Село, где пневмонией заболели 30 человек, закрыто на карантин

Около 30 жителей села Шушановка заболели пневмонией после похорон умершей от коронавируса местной жительницы, четверо проходят лечение в больнице, сообщил сегодня глава администрации Шушановки Джабраил Алилмагомедов.

"Примерно у 30 человек обнаружена пневмония. Четыре человека госпитализированы, остальные проходят лечение в домашних условиях. Лежат дома под наблюдением врачей. После похорон жительницы села с коронавирусом вспышки заболеваемости не было. Участники похорон сдали тесты, но ни у кого результат не был положительным", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Джабраил Алилмамгомедов.

Численность населения села Шушановка, по данным переписи населения 2010 года, составляла 1854 человека. Расположено оно на железнодорожной магистрали Ростов-Баку. Граничит на востоке с селом Кульзеб, на юге c селом Стальское, на западе с селом Комсомольское. Вместе со Стальским составляет муниципальное образование "сельсовет Стальское".

По словам Алилмамгомедова, в селе введены усиленные меры карантина. "Сейчас закрыт въезд-выезд. Полицейские охраняют село и никого не пускают. Выехать из поселения можно только в случае крайней необходимости. Если человек не является постоянным жителем села, то он не может попасть к нам. Разрешен въезд только для врачей, электриков, сантехников», - сказал глава сельской администрации.

Алилмагомедов отмечает, что призывы соблюдать карантинный режим, наконец, дошли до жителей села. "Конечно, с опозданием, но люди стали строго соблюдать все правила. Все носят маски, когда выходят на улицу, лишний раз стараются не выходить из дома, очень внимательны. В этом плане ситуация нормализовалась", - пояснил он.

По данным Минздрава Дагестана, с начала пандемии до 17 мая в республике от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

При этом, по словам главы села, местные жители столкнулись с серьезной проблемой. "Многие сельчане остались без работы. Люди собрали урожай клубники, скоро пойдет черешня, и они не знают, как и куда продать. Для многих это единственный заработок, и, если не будет найден выход, то жители Шушановки окажутся в очень сложной ситуации", - подчеркнул Джабраил Алилмамгомедов.

Он добавил, что сельчане обратились к руководству района с просьбой найти выход. "Они, в свою очередь, связались с министерством сельского хозяйства. Надеемся, что найдем выход и обеспечим закупку", - отметил Джабраил Алилмамгомедов.

Жительница села Хадижад Магомедова подтвердила, что люди стали серьезнее относиться к вирусу после смерти односельчанки. "После того случая мы стали более серьезно относиться к коронавирусу. Сейчас все в селе ходят в масках и перчатках, в магазин никого не пускают без масок. Все строго", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Хадижад Магомедова.

Про новые случаи коронавируса она не слышала, но знает людей, которых перевезли в больницу из-за тяжелого состояния здоровья. "После похорон новых заражений [коронавирусом], кажется, не было. Но есть люди, у которых была пневмония, и их перевезли в больницу, так как состояние ухудшалось. Есть и те, кто лечится дома. Но есть ли у них коронавирус, я не знаю", - отметила женщина.

По ее словам, у села установлен контрольно-пропускной пункт, а въезд в село закрыт. "Никого к нам не пускают. Я вела отчет приезжающих к нам в село. Но после похорон никого больше не пускают. Въезд закрыт. В село могут попасть только жители. Выехать можем в редких случаях", - рассказала Хадижад.

Сельчане из-за карантина не могут реализовать урожай клубники

Житель села Шушановка Шахмурад, который занимается земледелием, рассказал, что не может продать клубнику из-за коронавируса.

"У меня полгектара клубники. Скоро я уже соберу весь урожай. Получится около 50-60 ведер, каждое ведро - семь килограммов. Но я не знаю, как реализовать свой товар. Нам не разрешают выезжать из села. Я бы мог на рынке продать, но мне пропуск не дают. Не только мне, но и другим сельчанам", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Шахмурад.

По его словам, после клубники встанет вопрос реализации черешни. "Скоро пойдет и черешня. Если проблема не решится, то все испортится. У многих это основной заработок. Ладно я, у меня работа есть постоянная. Но люди живут этим, а сейчас, когда настало время продать урожай, они этого сделать не могут из-за коронавируса", – сказал мужчина.

По его словам, единственная просьба сельчан – разрешить им выехать из села для продажи клубники и черешни. "Пусть нам дадут пропуски и укажут, для чего мы выехали из села, чтобы нас не штрафовали в разных местах. Это все, чего мы хотим", - подчеркнул Шахмурад.

Другой житель села Камал также столкнулся с проблемой реализации собранного урожая. "Я начал собирать клубнику, скоро соберу все, что у меня и у моих родных посажено. Но продать я не знаю как. Как только мы пытаемся выехать из села, нас штрафуют за нарушение режима самоизоляции. Как мне продать свой товар в таких условиях? Он весь испортится, и я все потеряю, если не будет найдено решение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Камал.

По его словам, в Шушановке очень многие занимаются земледелием и сейчас столкнулись с серьёзными проблемами из-за ограничений. "У меня другой работы нет. Это единственный заработок. Сейчас время продавать товар и зарабатывать. Но возможности нет. Мы просим обратить внимание на эту ситуацию и найти выход. Скоро будет урожай черешни. Черешню тоже надо продать. Надо решать нашу проблему вовремя. А то мы все окажемся в тяжелом финансовом положении", - отметил Камал.

Напомним, на карантин закрыты и ряд других населенных пунктов Дагестана. Так, въезд и выезд закрыты в селах Карабудахкентского района, где с начала пандемии зафиксированы 74 случая инфицирования COVID-19, 129 человек проходят лечение от пневмонии, семь заболевших госпитализированы за сутки, и 46 пациентов с пневмонией скончались. Также закрыто на карантин село Кироваул в Кизилюртовском районе, где переболели вирусной пневмонией более 500 человек, 11 умерли.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".