Жители села Губден сообщили о массовом заболевании пневмонией

26 мая 2020, 15:35

Большинство жителей села Губден Карабудахкентского района Дагестана переболели пневмонией, несколько десятков сельчан умерли, рассказали местные жители. Жители села организовали фонд для сбора средств на закупку необходимых лекарств больным.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители дагестанских сел сообщили о всплеске заболеваемости и смертей, так, житель Губдена насчитал 41 умершего за две недели только среди своих родственников. После того, как люди начали соблюдать режим самоизоляции, пошел резкий спад заболевания, отметил сотрудник администрации муниципального образования "Губденский. Несмотря на то, что пик смертности миновал, а количество заболевших коронавирусом и пневмонией уменьшается, сельчане предпочитают поменьше выходить из дома, отметили жители Губдена.

Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает более серьезные опасения, чем в других регионах страны. Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в республике фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. Глава Минздрава Дагестана 17 мая в интервью Руслану Курбанову сообщил о 657 таких случаях, а более свежих данных Минздрав пока не обнародовал. По мнению главы правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова, на самом деле эти смерти – тоже от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Многие умершие в селе Губден болели пневмонией

Жители селения Губден и Гурбуки Карабудахкентского района Дагестана болели пневмонией целыми семьями, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Магомед. Точное количество заболевших сельчанин назвать не смог, однако предположил, что около 70% от общего количества местных жителей заболели пневмонией (по данным Росстата в четырех населенных пунктах муниципального образования "Губденский" на 1 января 2020 года жил 12 691 человек). Семья самого Магомеда, начиная от родителей и заканчивая племянниками, тоже переболела вирусной пневмонией, а родной брат мужчины несколько дней находился в очень тяжелом состоянии, однако сейчас он идет на поправку. По его словам, ситуация с заболеваемостью в селе уже стабилизировалась.

«При легкой форме течения болезни люди проходили курс лечения в домашних условиях, а при сложном - госпитализировались в районную больницу и стационары Махачкалы», - рассказал местный житель

По его словам, один из его ближайших родственников, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония с тотальным поражением легких, умер после продолжительных реанимационных мероприятий. «У него с сердцем тоже проблемы были, но организм был в хорошем состоянии»,- заявил Магомед.

По подсчетам Магомеда, с начала эпидемии в селе умерло несколько десятков человек. Магомед также отметил, что большинство погибших были пожилыми людьми, в то время как у молодых сельчан болезнь протекала более легко. «Болезнь обостряла имеющийся спектр хронических заболеваний», - добавил Магомед.

Ранее врач, принимающий вызовы из населенных пунктов Губден, Карабудахкент и Манас, сообщила, что жители села Губден практически перестали вызывать скорую помощь с жалобами на симптомы, похожие на COVID-19. "Звонков поступает очень мало. Люди уже вызывают «скорую» с болезнями, не связанными с коронавирусом или пневмонией. Так, (25 мая) из Губдена поступило четыре вызова. Уже больше тех, кто вызывает из-за высокого давления, аллергии, кишечных инфекций и других болезней. С симптомами COVID-19 очень мало. Во время пика эпидемии вызовов с Губдена поступало по 15-17 в сутки", - рассказала она. По ее словам, значительно сократилось и количество тех, кто лечится дома.

Ситуация с пневмонией в селе Губден стабилизировалась, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» другой местный житель Нурмагомед. «В каждом доме были заболевшие. Сейчас у нас спад», - заявил он.

По подсчетам Нурмагомеда, с 14 апреля по 24 мая в селах Губден и Гурбуки Карабудахкентского района умерло несколько десятков человек, однако что послужило причиной гибели, местный житель назвать не смог. «Я не знаю (умерли они) от коронавируса или пневмонии или какая-то [другая] у них болезнь [была]»,- отметил местный житель.

Большинство умерших сельчан - люди пенсионного возраста, отметил Нурмагомед. По его словам, пневмонией жители Губдена начали болеть в середине апреля, а пик заболеваемости в селе пришелся на конец апреля-начало мая. «Было время, когда в Губдене и Гурбуки за один день мы хоронили (больше) десяти человек», - заключил Нурмагомед.

В муниципальном образовании "Губденский", в который помимо самого Губдена входят также села Ленинкент, Джанга и Сираги, за время эпидемии было зафиксировано 55 смертей, рассказал сотрудник администрации. "Если прибавить всех, кто скончался в этих селах, а также еще несколько человек, которые были привезены для захоронения в родном селе из Махачкалы, Избербаша и Каспийска. Из них чуть больше половины - это жители самого Губдена", - пояснил он.

Житель Губдена Шамиль переболел двухсторонней пневмонией, что подтвердил рентгеновский снимок, сделанный в больнице селении Гурбуки, рассказал он корреспонденту «Кавказского узла». Однако в последующем, когда мужчина сделал дополнительный снимок в Махачкале, воспаления уже не было, уточнил Шамиль.

По его словам, решение о госпитализации больных сельчан в больницу села Гурбуки зависело от степени тяжести болезни, многие лечились дома, так как болели в легкой форме. «Однако такое количество смертей (я видел) впервые. За один день мы одиннадцать человек похоронили из Губдена и Гурбуки», - отметил Шамиль, добавив, что за последние несколько дней в селе не было зафиксировано новых смертей.

Он отметил, что после объявления запрета на проведение коллективных молитв жители Губдена не собирались на коллективные намазы, а также не проводили специальные коллективные молитвы, которые совершаются на протяжении месяца Рамадан.

Несмотря на то, что ситуация с заболеванием жителей села стабилизировалась, сельчане продолжают болеть, заявил корреспонденту «Кавказского узла» другой житель Губдена Султан. По его словам, за полтора месяца умерло несколько десятков жителей селений Губден и Гурбуки. "Мы не знаем, от чего именно они умерли - от пневмонии или от [другой болезни]», - пояснил Султан.

Жители села соблюдают режим самоизоляции, добавил Султан. «Никто не ходит в гости даже во время праздничных дней, из-за боязни заразить старшее поколение», - сообщил Султан.

Дагестан лидирует среди регионов СКФО по новым случаям инфицирования - за последние сутки их подтверждено 89. По общему числу случаев заражения регион лидирует с большим отрывом, их в республике 4294. Общее число умерших достигло 118 . На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители селения Губден обеспечили больных односельчан лекарствами

Жители села по собственной инициативе собрали финансовые средства и закупили медикаменты, которые раздавали всем больным, рассказал житель Губдена Магомед. Лекарства закупались не только в Дагестане, но и за пределами республики - в Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Астрахани и Москве. «Оттуда возил лекарства, которых не было в Дагестане», - отметил Магомед, добавив, что после того как глава сельского поселения узнал о благотворительной деятельности Магомеда, то выписал пропуск для беспрепятственного передвижения в условиях ограничений на территории республики. В последующем Магомед получил пропуск и от властей Карабудахкентского района.

Житель Губдена также отметил, что в дагестанских аптеках с началом всплеска заболевания пневмонией значительно увеличились цены на те препараты, которые пользовались спросом у населения. Определенные лекарства приходилось заказывать из-за границы, добавил Магомед.

Закупкой необходимых лекарств занимались и другие жители села, медикаменты раздавались сельчанам абсолютно бесплатно. «Я ни одно лекарство не продал и цену не говорил. Любой человек мог забрать, и те, у кого была возможность [купить], и у кого [этой возможности] не было. Мы лекарства не продавали»,- отметил Магомед, добавив, он оборудовал маленькое помещение при въезде в село, где можно получить лекарства для лечения пневмонии.

Магомед выезжает из Губдена за лекарствами каждый день до сих пор, однако запросов на медикаменты стало меньше, что свидетельствует об уменьшении количества больных, считает Магомед. При этом он подчеркнул, что жители Губдена по запросу отправляли лекарства и в соседние села и районы.

Идея сбора финансовых средств для закупки медикаментов возникла у сельчан после того, как в Губдене увеличивалось количество заболевших, пояснил местный житель Нурмагомед. По его словам, у сельчан не было времени ждать, пока поступит помощь от государства, и жители самоорганизовались.

«Мы очень быстро организовали фонд и волонтерское движение», - сообщил житель Губдена, добавив, что посильную помощь оказал глава администрации поселения.

Формирование финансового фонда для закупки медикаментов в селе Губден происходило спонтанно, рассказал Султан. «Люди жертвовали разные суммы. Жертвовали и состоятельные, и те, кто отдавал последние деньги», заключил Султан.

Напомним, что жители села Кироваула в Кизилюртовском районе, где проживает семья дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, также самостоятельно собрали деньги и закупили необходимые медикаменты, которые передали семьям, где были больные. По словам жителя села, лекарствами и деньгами помогли выходцы из села. "Состоятельные люди собрали средства и на эти средства мы обеспечили бедные семьи. Хабиб тоже в том числе помог [материально]", - отметил Али.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".