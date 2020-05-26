Односельчане Хабиба Нурмагомедова сообщили о массовой пневмонии

26 мая 2020, 01:25

Более 500 селян переболели вирусной пневмонией, 11 умерли, рассказал глава села Кироваула в Кизилюртовском районе, где проживает семья дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Многие из заболевших никуда не обращались и их заболевание не было зарегистрировано, утверждают селяне.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая число зараженных в Дагестане достигло 4205, из них 3353 человека выздоровели, а 97 умерли. Минздрав России ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает более серьезные опасения, чем в других регионах страны.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в республике фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. Глава Минздрава Дагестана 17 мая в интервью Руслану Курбанову сообщил о 657 таких случаях, а более свежих данных Минздрав пока не обнародовал. Жители дагестанских сёл рассказали о всплеске заболеваемости и росте смертности от пневмонии. По мнению главы правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова, на самом деле эти смерти – тоже от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Большинство односельчан, которые заболели вирусной инфекцией и пневмонией, в статистику не попали, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Кироваула Али. По его данным, тяжелое и среднетяжелое течение болезни наблюдалось у пожилых, в то время как молодые люди болели с минимальными симптомами и быстро шли на поправку, отметил житель села.

«Большинство (переболевших) не регистрировались. У меня вся семья переболела. Дети дома переболели, и они быстро восстановились», - пояснил Али. По его словам, из всей семьи в больницу попали только он и его брат, так как у них были выраженные симптомы и состояние средней тяжести. Али рассказал, что сейчас он уже идет на поправку. Он сказал, что первый случай вирусной пневмонии в Кировауле был зафиксирован менее двух месяцев назад.

Село Кироваул расположено на левом берегу реки Сулак, в четырех километрах к северо-западу от города Кизилюрт. Село возникло в результате переселения с гор жителей села Сильди Цумадинского района в середине ХХ века, следует из справки на сайте населенного пункта. Численность населения в селе - 3 169 человек, следует из данных Россстата по состоянию на 1 января 2019 года.

Жители села собрали деньги и закупили необходимые медикаменты, которые передали семьям, где были больные, рассказал селянин. По его словам, лекарствами и деньгами помогли выходцы из села. «Состоятельные люди собрали средства и на эти средства мы обеспечили бедные семьи. Хабиб тоже в том числе помог (материально)», - отметил Али.

Сейчас ситуация с заболеваемостью в селе улучшилась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Кироваула Муса. По его словам, все, кто впоследствии умер, были госпитализированы в Кизилюртовскую больницу в тяжелом состоянии. Муса рассказал, что все жители села выходят на улицу только в масках, въезд и выезд в село контролируется мобильными постами полиции.

Ситуация вирусной пневмонией стабилизировалась, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава сельского поселения Кироваул Ильяс Хазиев. "Очень много людей болело. Очень много родных Хабиба Нурмагомедова тоже заболело",- отметил он. Хазиев рассказал, что сам переболел, он лечился в домашних условиях. По его данным, из общего числа жителей заболело более 500 человек, 11 умерли. "Всем умершим от вирусной пневмонии было за 70 лет, а молодые переболели и выздоровели", - сказал глава села.

Ближайшая больница, в которую могли обратиться жители Кироваула, находится в Кизилюрте, она переоборудована под прием больных с пневмониями, сообщил глава села. Также для пациентов были освобождены больницы в селениях Ново Чиркей, а также Зубутли Миатли, что в пяти километрах от Кироваула.

По словам Хазиева, село было закрыто на карантин: мобильный пост сотрудников полиции стоял при въезде в село, в населенный пункт впускали и выпускали только по острой необходимости. После начала заболевания сами жители села начали соблюдать самоизоляцию, были отменены все коллективные молитвы и собрания в мечетях. «В мечети не ходили (в течение) целого месяца. Не делали пятничную молитву», - сообщил глава села.Он также рассказал, что день разговения (после Рамадана) праздновали с соблюдением норм самоизоляции, сообщил глава села.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря - Рамадан - завершается праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам. В 2020 году Ураза-Байрам начинается вечером в субботу 23 мая, говорится в справке об Ураза-байраме в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ранее о массовом заболевании вирусной пневмонией в селе рассказал Хабиб Нурмагомедов. "У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села", - приводит 20 мая его слова "Спорт-Эуспресс". Он также рассказал, что в соседнем селе "за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить".

Напомним, что у отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, диагностирована двусторонняя пневмония, он перенес операцию на сердце и находится в очень тяжелом состоянии.

Серьезных перемен в состоянии нет Абдулманапа Нурмагомедова нет, он находится в коме в реанимации, у него нарастает сердечно-сосудистая недостаточность, за тренером ведется постоянный видеомониторинг, сообщил 25 мая telegram-канал Mash. Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19, но он отказался и попросил уделить всё внимание отцу, отмечается в сообщении.