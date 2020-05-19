Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

19 мая 2020, 08:38

У отца и тренера дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова диагностирована двусторонняя пневмония, он перенес операцию на сердце и остается в очень тяжелом состоянии.

Как информировал "Кавказский узел", 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию в больницу в Махачкале после того, как два дня переносил недомогание на ногах. По словам его коллег, затем состояние Нурмагомедова ухудшилось, он был перевезен в московскую клинику. По данным Telegram-канала Baza, тренер впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram, которая имеет 20,1 миллиона подписчиков, 18 мая опубликовал видеообращение к жителям Дагестана, в котором сообщил о состоянии своего отца и о том, что у него выявлен "вирус", но не уточнил, идет ли речь о коронавирусе.

"Очень много в Интернете пишут разное про отца. Отец сейчас находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса... этот вирус дал ему [осложнение] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него тяжелое положение, очень тяжелое", - сказал спортсмен на видео, у которого к 6.35 мск 19 мая было более 2,1 миллиона просмотров.

Он попросил дагестанцев прислушаться к требованиям врачей и соблюдать самоизоляцию. "У нас через пару дней будет Ураза-Байрам, мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз - не ходите, пожалуйста", - призвал Хабиб.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря - Рамадан - завершается праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам. В 2020 году Ураза-Байрам начинается вечером в субботу 23 мая, говорится в справке об Ураза-байраме в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По его словам, более 20 близких родственников побывали в реанимации на фоне эпидемии коронавируса. "Я не говорю о знакомых - из близких родственников более 20 человек лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло, очень много родителей моих близких знакомых умерло. Просто люди очень тяжело переносят [это заболевание]", - добавил Хабиб Нурмагомедов.

18 мая президент России Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, на котором пообещал помочь республике в борьбе с коронавирусом. К 18 мая в Дагестане число зараженных выросло до 3460 человек, из них 89 прибавилось за сутки. От коронавируса в республике скончались 29 человек. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, родственников к нему не пускают, пишет 18 мая со ссылкой на источник ТАСС.

К 16 мая он был выведен из комы, в которой пробыл семь дней после операции на сердце, уточняет со ссылкой на комментатора Рамазана Рабаданова РБК.

У отца Хабиба Нурмагомедова врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, пишет со ссылкой на главу промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".