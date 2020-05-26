Палаточные лагеря на 700 коек оборудованы в Буйнакске и Ботлихе

26 мая 2020, 22:25

Военные развернули в Буйнакске и дагестанском селе Ботлих два полевых палаточных лагеря для пациентов с подозрением на COVID-19. Вместе с двумя полевыми госпиталями лагеря смогут принять до 900 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", в Буйнакске 23 мая открылся первый полевой госпиталь для пациентов, зараженных коронавирусом. Тогда же опрошенные "Кавказский узлом" сотрудники республиканских медучреждений отметили снижение числа зараженных, поступающих в стационары.

Дагестан лидирует среди регионов СКФО по новым случаям инфицирования - за последние сутки их подтверждено 89. По общему числу случаев заражения регион лидирует с большим отрывом, их в республике 4294. Общее число умерших достигло 118. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Военнослужащие 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения завершили развертывание в райцентре Ботлихского района и Буйнакске двух полевых палаточных лагерей, каждый из которых вмещает 350 койко-мест, сообщило 25 мая Минобороны России на своем сайте. Военные возвели 35 палаток, в каждой из которых может разместиться до 20 человек, отмечается в сообщении. По данным Минобороны, в палаточных лагерях есть столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки, а также барьерные зоны, оснащенные необходимым оборудованием.

С учетом мест в палаточных лагерях госпитали в Буйнакске и Ботлихе смогут принимать до 450 человек каждый, что позволит обеспечить потребность на самый сложный период борьбы с COVID-19 в Дагестане, отметил начальник штаба материально-технического обеспечения вооруженных сил России Владимир Тришункин.

По его словам, палаточные городки оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей в Буйнакске и Ботлихе. В них военные будут наблюдать за состоянием здоровья помещенных на карантин пациентов, и в случае выявления симптомов заболевания их будут переводить на лечение в полевой мобильный госпиталь, отметили в ведомстве.

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Госпиталь в Буйнакске, рассчитанный на 100 коек, 24 мая принял первых пациентов, сообщило Минобороны России. "Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.

Аналогичный мобильный полевой госпиталь на 100 коек будет развернут и в Ботлихе, отмечает оборонное ведомство. Военные, которые будут заниматься развертыванием госпиталя, уже направлена в Дагестан. "Колонна автомобильной техники вместе с 135 военнослужащими, в том числе 72 медицинскими специалистами, уже выехала из подмосковного Алабино", - сообщили в Минобороны.

В госпиталь в Буйнакске будут госпитализировать пациентов из города и района, у которых заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врио главы города Шамиль Исаев. "Пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии и у которых имеются сопутствующие хронические заболевания, по-прежнему будут доставляться в центральную горбольницу, так как им требуется наблюдение не только врачей-инфекционистов, но и других специалистов", - отметил он.

Исаев рассказал, что в Буйнакске заболеваемость пошла на спад, и нагрузка на врачей значительно уменьшилась. "Если раньше ежедневно в больницу города госпитализировали по 20-25 человек, а общее количество пациентов достигало 170-175, то сейчас эти пиковые значения пройдены. На сегодняшний день в больнице находятся 62 человека. Трое из них в реанимации. Коронавирус подтвержден у пятерых, у остальных 57 диагностирована внебольничная пневмония", - сказал он.

Наряду со смертями от коронавируса в республике резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным дагестанского Минздрава, с начала пандемии до 17 мая от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Чиновник заверил, что городская больница полностью укомплектована медперсоналом, все необходимые лекарства имеются, врачи полностью обеспечены средствами защиты.

Дополнительные места в госпитале позволят снять нагрузку с отделений больниц города, которые были перепрофилированы в инфекционные. "В течение недели мы продолжим наблюдение. Если не будет нового всплеска заболеваемости [...] то уже можно будет говорить об ослаблении ограничительных мер", - добавил Исаев. Он пояснил, что это решение будет обсуждаться на заседании оперативного штаба республики.

Полевой госпиталь будет находиться на территории военного городка в Ботлихе, так как другого оптимального и свободного места не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный врач Ботлихской центральной районной больницы Магомедкамиль Шахрудинов. По его словам, в госпитале будут работать только военные врачи.

Шахрудинов рассказал, что ботлихская больница была перепрофилирована для лечения больных коронавирусом, что не позволяет оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями. "Когда госпиталь сможет принимать пациентов, мы будем направлять туда всех больных с пневмонией, а больницу сможем вернуть к прежнему режиму работы с отделениями терапии, хирургии и другими", - сказал он.

По словам Шахрудинова, ситуация с заболеваемостью в районе улучшается. "В день мы госпитализировали по 25-26 человек. Но сейчас поток значительно сократился. За минувший день были доставлены четыре человека. В настоящее время в больнице у нас находится 92 человека, хотя на пике (заболеваемости) было 160", - отметил он.

В Ботлихском районе количество вызовов от пациентов с симптомами пневмонии снизилось, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" врач скорой помощи Абдусалам. "Такого количества больных, как раньше, сейчас уже нет. Вызовы "скорой" не прекратились, но сейчас в основном они связаны с жалобами на сердце, высокое давление. Больных с пневмонией стало меньше", - сказал он.