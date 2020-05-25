25 мая 2020, 16:00

Третье уголовное дело заведено на бывшего главу Минстроя Ставрополья

Алексей Когарлыцкий подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве нового корпуса Ставропольской краевой детской больницы, сообщил сегодня следком.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Когарлыцкий 8 ноября 2019 года был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, 11 ноября 2019 года его уволили с поста министра строительства и архитектуры Ставропольского края. В ноябре 2019 года возбуждено уголовное дело о взяточничестве, изъят Porsche Cayenne S стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей, который, как полагает следствие, стал взяткой за заключение госконтрактов с компанией, принадлежащей знакомому Когарлыцкого.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах на посту министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий подписал документы о выполнении работ по оборудованию легкоатлетического манежа, хотя в действительности монтаж выполнен не был, а стоимость материалов была значительно завышена. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей. 

Третье дело в отношении Алексея Когарлыцкого возбуждено по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) во время замещения должности первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края, сообщил сегодня следственный комитет.

По данным следствия, подозреваемый знал, что заключен госконтракт на разработку  проектной документации нового корпуса краевой детской больницы на сумму свыше 17 млн рублей. При этом он заключил дополнительное соглашение на 1,7 млн рублей для разработки проекта строительства теплого перехода между новым и действующим корпусами больницы, хотя разработка перехода входила в основной контракт. Деньги поступили на счет организации, это привело к хищению бюджетных средств, отмечается в публикации на сайте управления СК РФ по Ставрополью.

Новое уголовное дело будет соединено с уже возбужденными в отношении  Когарлыцкого делами, сообщило следствие. По статье о превышении должностных полномочий бывшему министру грозит до семи лет лишения свободы, а по статье о взятке - до 15 лет.

На сайте Минстроя Ставрополья не опубликовано никаких комментариев по поводу нового уголовного дела в отношении Когарлыцкого.

Напомним, 24 октября 2019 году суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, приговорив его к пяти годам колонии.

Примечание:

"11 жителей Ставрополья подозреваются в хищении при заключении госконтрактов", "Ставропольские бизнесмены осуждены за хищения при строительстве космодрома "Восточный"", "МВД назвало средний размер взятки на Северном Кавказе".

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