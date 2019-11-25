Следствие изъяло элитный автомобиль ставропольского министра

25 ноября 2019, 13:21

Алексей Когарлыцкий, уволенный с поста министра строительства Ставрополья после ареста по делу о злоупотреблении полномочиями, заподозрен во взяточничестве. Следствие полагает, что взяткой стал Porsche Cayenne S стоимостью 7,85 миллиона рублей.

Как сообщал, "Кавказский узел", Алексей Когарлыцкий 8 ноября был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 11 ноября Когарлыцкого уволили с поста министра строительства.

Следствие полагает, что в 2017 и 2018 годах министр подписал документы о выполнении работ по оборудованию легкоатлетического манежа, хотя в действительности монтаж выполнен не был, а стоимость материалов была значительно завышена. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, в 2017 году Когарлыцкий помог знакомому бизнесмену стать председателем общественного совета при министерстве строительства Ставропольского края, а в 2018 году обеспечил заключение госконтрактов с фирмой, которую возглавлял этот бизнесмен.

"Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений Ставропольского края заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ <...>. За эти действия в апреле 2019 года чиновник получил от своего знакомого <...> взятку в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Ставропольского края. Публикация ведомства сопровождается фотографией автомобиля, изъятого у Когарлыцкого.

Второе дело против Когарлыцкого возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере", со ссылкой на следствие информировала сегодня "Российская газета". По статье о превышении должностных полномочий бывшему министру грозит до семи лет лишения свободы, а по статье о взятке - до 15 лет.

На сайте Минстроя Ставрополья к 13.21 мск 25 ноября не появилось комментариев относительно нового дела против Когарлыцкого.