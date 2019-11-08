08 ноября 2019, 21:31

Министр строительства Ставрополья арестован на два месяца

Суд заключил под стражу главу Минстроя Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, заподозренного в злоупотреблениях при строительстве спортивного сооружения, сообщило сегодня следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Минстроя был задержан 7 ноября по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте министра. "На основании решения суда Алексей Когарлыцкий на период расследования уголовного дела будет находится под стражей", - сообщило сегодня на своем сайте краевое управление Следкома.

Когарлыцкий арестован до 6 января 2020 года, со ссылкой на пресс-службу одного из районных судов Ставрополя сообщил сегодня "Интерфакс". Точное название суда в этих сообщениях не уточняется.

По статье о превышении должностных полномочий министру грозит до семи лет лишения свободы. Комментариями от Алексея Когарлыцкого либо его представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" не располагает. На сайте министерства строительства Ставропольского края по состоянию на 21.30 мск 8 ноября также нет реакции на арест Когарлыцкого, который продолжает значиться главой ведомства.

Напомним, что Алексей Когарлыцкий был назначен главой Минстроя Ставрополья в июне 2018 года. 24 октября этого года за злоупотреблении полномочиями был осужден на пять лет колонии один из предшественников Когарлыцкого на посту главы Минстроя, Игорь Васильев.

Примечание:

"Глава ставропольского села обвинен в ущербе бюджету на полмиллиона", "Мэр Новопавловска заподозрен в трехмиллионном ущербе бюджету", "Глава Корпорации развития Ставрополья оставлен под домашним арестом".

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