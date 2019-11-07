Глава Минстроя Ставрополья задержан после обысков

07 ноября 2019, 15:32

Министр строительства Ставропольского края Алексей Когарлыцкий задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", один из предшественников Когарлыцкого Игорь Васильев в июле 2017 года был отстранен от должности министра строительства и также заподозрен в злоупотреблении полномочиями. Сменивший Игоря Васильева Андрей Лазуткин менее чем через месяц, 5 августа 2017 года, был задержан по делу о превышении должностных полномочий. 30 августа того же года следствие уточнило, что Лазуткина задержали по подозрению в получении взятки.

Алексей Когарлыцкий задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах министр подписал документы о стоимости выполненных работ и затратах фирмы-подрядчика по госконтракту на оборудование легкоатлетического манежа, при этом монтаж оборудования не был выполнен, а стоимость материалов была "значительно завышена".

"Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Следователи планируют просить суд заключить чиновника под стражу. "По месту жительства и работы чиновника они вместе с полицейскими провели обыски, в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию", - отмечается в сообщении.

Часть 2 ст. 285 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы. Комментариев от Алексея Когарлыцкого либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Напомним, что Алексей Когарлыцкий был назначен главой Минстроя Ставрополья в июне 2018 года. До этого он занимал должность первого замглавы министерства.