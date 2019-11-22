Министр строительства Ставрополья оставлен под стражей

22 ноября 2019, 23:53

Ставропольский краевой суд подтвердил сегодня решение об аресте министра строительства Алексея Когарлыцкого, заподозренного в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Когарлыцкий был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 8 ноября его арестовали на два месяца. 11 ноября Когарлыцкий был уволен с поста министра строительства.

Решение Промышленного райсуда Ставрополя о заключении Когарлыцкого под стражу оставлено без изменений, со ссылкой на представителя Ставропольского краевого суда сообщил сегодня "Интерфакс". Информацию об этом передал сегодня и телеканал "Ставрополье".

На сайте краевого суда к 23.53 мск 22 ноября не появилось информации об этом решении, а на сайте Минстроя Ставрополья - комментария относительно вердикта суда.

Как полагает следствие, в 2017 и 2018 годах министр подписал документы о выполнении работ по оборудованию легкоатлетического манежа, хотя в действительности монтаж выполнен не был, а стоимость материалов была значительно завышена. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей.