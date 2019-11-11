Губернатор Ставрополья уволил арестованного министра Когарлыцкого

11 ноября 2019, 11:23

Владимир Владимиров объявил сегодня об увольнении министра строительства Алексея Когарлыцкого, арестованного по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Главой министерства назначен начальник краевого управления Стройнадзора Валерий Савченко.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Алексей Когарлыцкий был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 8 ноября он был арестован на два месяца.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах министр подписал документы о стоимости выполненных работ и затратах фирмы-подрядчика по госконтракту на оборудование легкоатлетического манежа, при этом монтаж оборудования не был выполнен, а стоимость материалов была "значительно завышена". Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил сегодня о том, что уволил Алексея Когарлыцкого "в связи с утратой доверия", сообщила пресс-служба главы региона.

"Ещё месяц назад на заседании антикоррупционной комиссии я однозначно предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет", - сказал Владимиров.

Новым министром строительства назначен Валерий Савченко, ранее занимавший пост начальника краевого управления по строительному и жилищному надзору, говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора.

Напомним, что Алексей Когарлыцкий был назначен главой Минстроя Ставрополья в июне 2018 года. До этого он занимал должность первого замглавы министерства.

Один из предшественников Когарлыцкого на посту министра Игорь Васильев в июле 2017 года был отстранен от должности и также заподозрен в злоупотреблении полномочиями. Сменивший Игоря Васильева Андрей Лазуткин менее чем через месяц, 5 августа 2017 года, был задержан по делу о превышении должностных полномочий. 30 августа того же года следствие уточнило, что Лазуткина задержали по подозрению в получении взятки.