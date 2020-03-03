03 марта 2020, 13:15

11 жителей Ставрополья подозреваются в хищении при заключении госконтрактов

В результате картельного сговора участники преступного сообщества в Ставропольском крае похитили 37 млн рублей, сообщил следком.

По версии следствия, жительница Ставрополья создала в 2016 году преступное сообщество для хищения денег при заключении госконтрактов и ограничения конкуренции, к участию в котором привлекла своих знакомых, друзей и родственников.

В производственную часть сообщества входили шесть человек - юрисконсульты, менеджеры и специалист по тендерам, в организационную - четыре человека, директора организаций, которые были созданы для участия в аукционах. С 2017 по 2019 год были заключены 18 госконтрактов по поставке оборудования и техники на сумму 800 млн рублей. Контракты заключались по завышенной стоимости, за счет этого 37 млн рублей были похищены из бюджета, сообщает сегодня пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По месту жительства и работы подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъяты документы. Уголовные дела возбуждены по подозрению в создании преступного сообщества и руководстве его структурными подразделениями (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210), мошенничестве (ч. 4 ст 159) и ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178). Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, семь задержаны, меру пресечения им определит суд. Еще два человека объявлены в розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями подозреваемых или их представителей. 

Как писал "Кавказский узел", ранее  в Волгоградской области прошли обыски по делу о картельном сговоре участников торгов на подряд нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Причиненный бюджету страны ущерб оценен в 788 миллионов рублей.

Примечание:

"Ставропольские бизнесмены осуждены за хищения при строительстве космодрома "Восточный"", "Четверо метрологов задержаны на Ставрополье по делу Арашуковых", "Следствие связало чиновника из Железноводска с мошенничеством при поставках в детсады".

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