Вывеска компании "Ростелеком". Фото https://contract-center.ru/news/rostelekom-zakupit-300-tysyach-smartfonov-dlya-chinovnikov-3282

20 февраля 2020, 12:33

Обыски по делу "Ростелекома" прошли в Волгоградской области

Силовики провели в Волгоградской области, Москве и еще четырех регионах обыски по делу о картельном сговоре участников торгов на подряд нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Причиненный бюджету страны ущерб оценен в 788 миллионов рублей.

Всего проведено 24 обыска. Помимо Волгоградской области и Москвы, они прошли в Воронежской, Курской, Белгородской и Калужской областях, сообщил источник в правоохранительных структурах Воронежской области. По его словам, изъяты документы и электронные носители информации.

"Задержаны семь представителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО "Ростелеком", сейчас они находятся в изоляторе временного содержания", - процитировал сегодня слова источника ТАСС.

Обыски проходили в офисах "Ростелекома". В пресс-службе компании заявили, что активно сотрудничают с правоохранителями, информировал 19 февраля "Интерфакс".

Уголовное дело возбуждено по статье "Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами - конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)". Речь идет о картельном сговоре при торгах федерального проекта "Информационная инфраструктура", который, в свою очередь, является частью национального проекта "Цифровая экономика РФ". Участникам картельного сговора удалось получить от государства 788 млн рублей, которые следствие квалифицировало как незаконный доход, сообщил 19 февраля со ссылкой на собственный источник "Интерфакс".

На сайте Следственного управления России к 12.30 мск 20 февраля не появилось информации об этом деле, а на сайте Управления МВД по Волгоградской области - об обысках по делу "Ростелекома" в регионе.

Примечание:

"Ущерб от сброса сточных вод в Светлом Яре превысил 280 миллионов", "Суд подтвердил сговор фармкомпаний в Дагестане", "Ставропольский депутат заподозрен в мошенничестве на миллион".

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