Георгия Руруа в зале суда. Кадр видео телеканала 1tv https://1tv.ge/ru/news/sud-ostavil-georgija-rurua-v-zakljuchenii/

25 мая 2020, 10:44

Помилование грузинских оппозиционеров увеличило шансы на освобождение Руруа

За помилованием лидеров оппозиции Ираклия Окруашвили и Георгия Угулавы, которое было согласовано с руководством правящей партии, последует освобождение из-под стражи оппозиционера Георгия Руруа, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд в Тбилиси оставил под стражей одного из основателей телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа, на освобождении которого настаивают лидеры оппозиции. Это один из наиболее резонансных политических процессов в стране, констатировали в Ассоциации молодых юристов Грузии.

15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании двух осужденных лидеров оппозиционных партий – основателя "Победившей Грузии" Ираклия Окруашвили и генерального секретаря "Европейской Грузии" Георгия Угулавы. Выйдя на свободу, оппозиционеры заявили, что не будут выполнять договоренность о поддержке изменения избирательной системы в Грузии, если не будет освобожден и Георгий Руруа.

Саломе Зурабишвили 20 мая сообщила, что перед помилованием Ираклия Окруашвили и Георгия Угулавы уведомила о своих планах премьер-министра Георгия Гахарию, председателя парламента Арчила Талаквадзе и лидера правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзину Иванишвили.

"Я приняла полностью независимое решение, но это не означает, что в определенный период до обнародования решения не уведомила ветви власти, государственные институты, потому что нельзя, чтобы для них такое решение стало полностью неожиданным", - сказала она в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

При этом генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал в эфире телекомпании, что ему не было известно о планах помиловать Окруашвили и Угулаву. "Я узнал на брифинге президента. Я не стану обманывать, что знал об этом", - сказал Каладзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Проведение консультаций президентом по вопросу помилования – формальное проявление политкорректности, так как президент таким образом уведомляет о своем решении руководство исполнительной власти, пояснил в эфире телеканала вице-спикер парламента от партии Георгий Вольский.

"Зурабишвили сказала, что уведомила Иванишвили, а это переводится так, что без его уведомления она не помилует", - отреагировал в эфире телекомпании депутат парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на слова президента.

Схожее мнение высказал и Георгий Угулава, предположив, что Зурабишвили "выдала внутреннюю кухню", а решение о помиловании принял Бидзина Иванишвили "из-за опасения санкций международного сообщества", передал корреспондент "Кавказского узла".

Освобождение Георгия Руруа из-под стражи – вопрос времени, предположил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Раз уже состоялись консультации [Зурабишвили и Иванишвили] и процесс уже начался, то власти не захотят вносить дополнительную сумятицу в этот процесс. Найдется какое-нибудь компромиссное решение", - поделился мнением Заал Анджапаридзе с корреспондентом «Кавказского узла», допустив, что Руруа могут отпустить под залог.

Схожее мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" и руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили. "Не имело смысла начинать этот путь, если не было намерения решить проблему до конца – освободить Руруа", - сказал он.

По его мнению, на решение о помиловании повлияло нежелание руководства страны терять политическую и экономическую поддержку ее стратегических партнеров на Западе. "Грузия пользуется широкой политической и экономической поддержкой стратегических партнеров. Страна находится не в том состоянии, чтобы поставить под вопрос эту поддержку", - сказал Чечелашвили.

Напомним, 13 апреля суд признал бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Ранее, 10 февраля, бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава был осужден на три года и два месяца заключения. Георгий Руруа был арестован в ноябре 2019 года. 12 мая представители оппозиции заявили, что власти пытаются уклониться от выполнения обязательства об освобождении политзеков, в числе которых были названы имена Ираклия Окруашвили, Гиги Угулавы и Георгия Руруа.

Примечание:

"Суд в Тбилиси ограничился предупреждением для задержанных во время протестов", "Оправданы четверо задержанных на акции у парламента Грузии", "Грузинские политологи упрекнули оппозицию в нерешительности".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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