Ираклий Окруашвили приговорен к пяти годам тюрьмы

13 апреля 2020, 14:40

Суд сегодня признал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года основатель партии "Победоносная Грузия" Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по делу о массовом насилии во время протестов у здания грузинского парламента. По данным МВД, 20 июня 2019 года Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки. Transparency International Georgia включила Окруашвили в список политзаключенных.

Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня 2019 года в Тбилиси депутат Госдумы России Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. Это вызвало протест оппозиционных фракций. Вечером 20 июня парламент окружили тысячи возмущенных людей, возникли столкновения с полицией. 305 человек были задержаны, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Тбилисский городской суд приговорил сегодня бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы за участие в беспорядках на акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года, сообщило сегодня Общественное телевидение.

Освобождение или изменение меры пресечения Окруашвили было частью соглашения о проведении парламентских выборов между правящей партией и оппозицией от 8 марта. Окруашвили было предъявлено обвинение в "организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня". Суд оправдал его в части организации, приговор вынесен за участие в беспорядках, сообщило сегодня ИА "Новости-Грузия".

Также Ираклий Окруашвили проходит по делу об убийстве 19-летнего Амирана (Буты) Робакидзе в 2004 году. Процесс по этому делу продолжается, сообщает "Sputnik Грузия".

Напомним, 19-летний Амиран Робакидзе был застрелен полицейским в ночь на 24 ноября 2004 года в центре Тбилиси после того, как патруль остановил машину для обыска молодых людей, показавшимися подозрительными. Позднее было доказано, что это дело сфабриковано, а полицейский признался в том, что убил безоружного человека "случайно, по неосторожности". В итоге стрелявшего осудили на четыре года лишения свободы "за неосторожное обращение с оружием". После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" главная прокуратура возобновила расследование дела. Окруашвили, который в тот момент переходил с поста главы МВД на должность министра обороны, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.