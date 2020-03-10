Власти Грузии поспорили с оппозицией по вопросу политзаключенных

10 марта 2020, 03:43

Договоренность о системе проведения парламентских выборов будет действовать при условии освобождения политзаключенных, заявили представители оппозиции, назвав конкретные имена. Договор не предусматривает конкретных имен, возразили власти Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", только 30 депутатов парламента Грузии изберутся осенью 2020 года по мажоритарной системе, а остальные 120 будут избраны по партийным спискам. Об этом на встрече 8 марта с участием иностранных дипломатов договорились власти Грузии и представители оппозиции.

Согласно "Меморандуму о взаимопонимании", опубликованному 9 марта на сайте американского посольства в Грузии, избранный парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и 30 членов, избранных по мажоритарной системе. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%. В тексте документа также описываются принципы формирования избирательных округов. "Если досрочные парламентские выборы будут назначены с мая 2020 до 2024 года, первые такие выборы будут проведены в соответствии с правилами, установленными на 2020 год. Все последующие выборы будут проведены в полностью пропорциональной системе к 2024 году", - перевел корреспондент "Кавказского узла" текст меморандума.

Соглашение власти и оппозиции Грузии подразумевает не только избирательную систему, но и обещание освободить заключенных, а также прекратить продолжающееся судебное преследование, заявил член "Европейской Грузии" Отар Кахидзе. По его словам, в случае полного выполнения обещаний властей Грузии оппозиция проголосует за законопроект.

"Европейская Грузия", конечно, поддержит законопроект, если будут выполнены условия этого соглашения", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кахидзе, озвученные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Освобождение политических заключенных в Грузии является "ключевым компонентом нашего соглашения и должно быть таковым", считает председатель "Новой Грузии" Георгий Вашадзе, слова которого привел "Рустави 2".

Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил, что власти гарантировали прекращение всех политически мотивированных уголовных преследований, хотя конкретные фамилии политзаключенных в соглашении не были зафиксированы. Глава "Новой Грузии" Георгий Вашадзе предположил, что Гиги Угулава может быть помилован. "Готовность президента, насколько я понимаю, к этому есть", - сказал он.

9 марта более 30 оппозиционных сил опубликовали совместное заявление, в котором потребовали освободить политзаключенных и отказаться от дальнейших политических репрессий в стране.

"Власти и оппозиция по-прежнему не соглашаются по политическому статусу тех лиц, которые были задержаны 20 июня и из-за политических процессов, развивавшихся впоследствии. Естественно, что оппозиция считает их политзаключенными. Власти не признают этого […] Призываем президента и все государственные институты способствовать быстрому разрешению этих вопросов с использованием существующих в их руках легитимных инструментов, чтобы Георгий Руруа, Гиги Угулава, Бесик Тамлиани и Ираклий Окруашвили покинули заключение своевременно. Также важно, чтобы в отношении других политических лидеров и активистов не предпринималось новых репрессивных шагов", - процитировало 9 марта текст документа издание "Новости-Грузия".

Власти Грузии отказались называть имена политзаключенных

Конкретных решений по поводу освобождения заключенных в Грузии нет, заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе. "Нашей позицией до сих пор, сегодня и в будущем будет принцип верховенства закона, когда справедливость не может быть частью политического процесса. Никаких других конкретных соглашений в этой области не указано в документе. Наш руководящий принцип - верховенство закона, когда решения об аресте, задержании или освобождении принимаются не политиками, а соответствующими учреждениями", - заявил Талаквадзе.

По его словам, представители власти и оппозиции согласились по поводу того, что ни одна из сторон не должна использовать систему правосудия в политических целях. "Это громкие дела, находящиеся в стадии расследования. Я могу прямо сказать, что политические партии согласились - никто не должен пытаться влиять на судебную систему политически", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Талаквадзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже откликнулась на заявления представителей оппозиции об освобождении политзаключенных. "Если я посчитаю, что помилование должно произойти, акт о помиловании будет принят", - заявила журналистам президент, отвечая на вопрос о возможности помилования одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулавы.

По заявлению Зурабишвили, "помилование подлежит рассмотрению по принятым правилам".

Соглашение между властями и оппозицией 8 марта относительно избирательной системы должно быть зарегистрировано парламентом к 11 марта, передал корреспондент "Кавказского узла".

Грузинское НПО заявило о девяти активистах, подвергшихся политрепрессиям

Грузинская неправительственная организация Transparency International Georgia 9 марта опубликовала доклад, в котором заявила, что система правосудия в Грузии действовала "в пользу правящей партией и использовалась в качестве инструмента для политических репрессий".

"Дела часто рассматривались судьями, близкими к так называемому судебному клану. В большинстве случаев было недостаточно доказательств для возбуждения уголовного преследования, или право на справедливое судебное разбирательство было чрезмерно ограничено", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление организации.

Согласно документу, девять человек, являющихся лидерами оппозиционных партий или основателями критических средств массовой информации, находятся под следствием или были осуждены. Среди них активисты выделяют: генсека "Европейской Грузии" Гиги Угулаву, основателей TBC Bank и политического союза Lelo Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, председателя политсовета "Единое национальное движение" Никанора Мелию, основателя партии "Победоносная Грузия" Ираклия Окруашвили, председателя политсовета движения "Европейская Грузия - движение за свободу" Гигу Бокерия, акционера и инвестора критического СМИ "Мтавари архи" Георгия Руруа, основателя и гендиректора канала Нику Гварамию и основателя телекомпани "ТВ Пирвели" Автандила Церетели.