Ника Мелия лишен депутатского мандата

12 декабря 2019, 16:46

Парламент Грузии лишил статуса депутата Нику Мелию, осужденного по делу о банкротстве банка. Решение принято на фоне протестной акции у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", лидера партии "Новая Грузия" Георгия Вашадзе и еще 19 участников акции протеста у здания парламента доставили сегодня в полицию. Протестующие потребовали не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелию. Сегодняшнее заседание, на которое были вынесены оба вопроса, прервали из-за разбрызганной в здании жидкости с запахом фекалий.

Вопрос о лишении Мелии полномочий был поставлен после того, как суд 2 декабря признан его виновным в превышении полномочий по делу о попытке обанкротить банк лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Нике Мелии назначен штраф в 25 тысяч лари (более 8,4 тысячи долларов). Осужденный счел приговор политически мотивированным.

Парламент утвердил решение о лишении Мелии депутатского мандата, за проголосовали 88 депутатов. Всего в парламенте 150 депутатов, но оппозиция в голосовании участия не принимала.

Председатель парламентской фракции "Единого национального движения" Роман Гоцеридзе настаивает, что Мелия подвергся политическому преследованию. "Это равносильно политическому разоружению перед выборами", - прокомментировал Гоцеридзе решение парламента. Он добавил корреспонденту "Кавказского узла" что дело Мелии "почти семь лет пылилось на полочке в прокуратуре"

В 2011 году "Ника Мелия исполнял решение суда, и преступно лишать Нику Мелию за это депутатского мандата", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова депутата "Единого национального движения" Тины Бокучавы, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

На "Кавказском узле" размещена биография Ники Мелии. Об акциях с требованием внести изменения в избирательную систему говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".