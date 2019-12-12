12 декабря 2019, 16:46
Ника Мелия лишен депутатского мандата
Парламент Грузии лишил статуса депутата Нику Мелию, осужденного по делу о банкротстве банка. Решение принято на фоне протестной акции у здания парламента.
Как писал "Кавказский узел", лидера партии "Новая Грузия" Георгия Вашадзе и еще 19 участников акции протеста у здания парламента доставили сегодня в полицию. Протестующие потребовали не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелию. Сегодняшнее заседание, на которое были вынесены оба вопроса, прервали из-за разбрызганной в здании жидкости с запахом фекалий.
Парламент утвердил решение о лишении Мелии депутатского мандата, за проголосовали 88 депутатов. Всего в парламенте 150 депутатов, но оппозиция в голосовании участия не принимала.
Председатель парламентской фракции "Единого национального движения" Роман Гоцеридзе настаивает, что Мелия подвергся политическому преследованию. "Это равносильно политическому разоружению перед выборами", - прокомментировал Гоцеридзе решение парламента. Он добавил корреспонденту "Кавказского узла" что дело Мелии "почти семь лет пылилось на полочке в прокуратуре"
В 2011 году "Ника Мелия исполнял решение суда, и преступно лишать Нику Мелию за это депутатского мандата", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова депутата "Единого национального движения" Тины Бокучавы, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".
На "Кавказском узле" размещена биография Ники Мелии. Об акциях с требованием внести изменения в избирательную систему говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"