«Грузинская мечта» договорилась с оппозицией о системе парламентских выборов

08 марта 2020, 22:10

Только 30 депутатов парламента Грузии изберутся осенью 2020 года по мажоритарной системе, а остальные 120 будут избраны по партийным спискам. Об этом на сегодняшней встрече с участием иностранных дипломатов договорились власти Грузии и представители оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", после приговора одному из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулаве оппозиция отказалась от любых переговоров с властью, так как посчитала приговор политически мотивированным. В марте власти попытались возобновить переговоры с оппозицией по вопросу системы проведения осенних парламентских выборов. "Грузинская мечта" пошла на уступки и предложила увеличить до 110 число мандатов по пропорциональной системе, распределив оставшиеся 40 между победителями в одномандатных мажоритарных округах, однако представители оппозиции настаивают на проведении выборов только по пропорциональной системе и требуют освободить всех кого они считают политзаключенными.

28 февраля 2018 года суд назначил оппозиционеру, бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулаве один год и три месяца тюрьмы по делу о растрате около 20 миллионов долларов США, но счел наказание отбытым. 10 февраля 2020 года Верховный суд по кассационной жалобе увеличил срок до трех лет и двух месяцев.

Представители властей Грузии и оппозиционеры договорились об изменении избирательной системы. Встреча между представителями правящей партии и оппозиции прошла сегодня в резиденции посла США с участием ряда иностранных дипломатов.

Согласно достигнутым договоренностям, осенью 2020 года 120 депутатов парламента будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), а 30 - по мажоритарной системе. Действовавшая ранее модель выборов предполагала избрание 77 депутатов по пропорциональной системе и 73 - по мажоритарной.

Победившая партия не сможет сформировать правительство, если наберет на выборах меньше 40% голосов избирателей. Барьер прохождения в парламент составит 1% голосов, передал со ссылкой на эфир "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что переговоры между оппозицией и правящей партией завершились "широким консенсусом" и договоренности по всем основным вопросам, связанным с выборами 2020 года, достигнуты. Все участники встречи подписали соответствующий меморандум, а дипломаты, выступившие в роли посредников в переговорах, приняли совместное заявление, которое распространила пресс-служба посольства США в Грузии.

«Поздравляем участников сегодняшнего политического диалога с успешным соглашением, которое является важнейшим шагом для деполяризации и нормализации политической обстановки в Грузии в процессе подготовки к предстоящим парламентским выборам, запланированным на конец года. [...] Сегодняшнее соглашение является одной из точек опоры демократического развития Грузии. Призываем все стороны к соблюдению достигнутого соглашения, обеспечению его успешного принятия парламентом и дальнейшего выполнения во благо Грузии», — говорится в заявлении.

Глава парламентской фракции "Единого национального движения" Роман Гоцеридзе оценил достигнутое соглашение как результат международного давления на власти Грузии. По его мнению, правящая партия вынуждена была пойти на уступки. "Это первое сильное потрясение "Грузинской мечты", все остальное мы сделаем на выборах", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер партии Григол Вашадзе заявил в эфире "Рустави 2", что власти гарантировали прекращение всех политически мотивированных уголовных преследований, хотя конкретные фамилии политзаключенных в соглашении не были зафиксированы.

Глава партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе предположил, что Гиги Угулава может быть помилован. "Готовность президента, насколько я понимаю, к этому есть", - сказал он в эфире телеканала "Мтавари архи".