Активисты потребовали от спецслужб прекратить слежку за семьей Гварамии

30 ноября 2019, 17:40

Слежка за семьей бывшего директора телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии нарушает закон и права человека, заявили участники акции у здания Службы государственной безопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа Нике Гварамии предъявили обвинение по статье об использовании полномочий для извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб. Суд постановил оставить Гварамию на свободе под залог, при этом обвиняемый отказался его платить. Дело Гварамии может негативно сказаться на имидже Грузии, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Следствие заявило, что в результате злоупотребления Никой Гварамией своими руководящими и представительскими полномочиями компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 миллиона долларов США). Сам он доводы следствия раскритиковал, указав, что часть обвинений опровергается документами. В ноябре Гварамии было предъявлено еще одно обвинение - в том, что он приобрел автомобиль Porsche за 76,7 тысяч евро за счет снижения стоимости рекламы на телеканале.

Сегодня активисты движения "Шецвале" ("Меняй") собрались у здания Службы государственной безопасности. Указав на попавшее в интернет видео, они заявили, что спецслужбы незаконно следят за Никой Гварамией и его семьей.

На плакатах участников акции было написано: "Дети Ники Гварамии - не дети?", "У вас нет детей?", "Меняй", сообщил на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

"Когда они решили следить за детьми Ники Гварамии, была нарушена Конвенция о защите прав детей, был нарушен Уголовный кодекс, была нарушена Конституция Грузии. Все это служит его политической нейтрализации, но я уверен, что этого не произойдет. Мы выражаем солидарность с Никой Гварамией", - процитировали "Новости-Грузия" участника сегодняшней акции Нику Парулаю.

Ранее Ника Гварамия заявил, что спецслужбы тайно следят за членами его семьи, в том числе и за несовершеннолетними детьми. Он пояснил, что соответствующие записи фигурируют в материалах дела о растрате денег телекомпании "Рустави 2", сообщило издание.

Комментариями Службы госбезопасности относительно заявлений Гварамии и активистов "Кавказский узел" не располагает.

Отметим, что сегодняшняя акция прошла на фоне протестов с требованием реформировать избирательную систему, которые не прекращаются с 14 ноября. Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".