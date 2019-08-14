Суд в Тбилиси отклонил жалобу Гварамии на решение о залоге

14 августа 2019, 20:05

Тбилисский апелляционный суд признал законным решение о залоге в качестве меры пресечения бывшему гендиректору телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии, обвиняемому в растрате. Эти обвинения можно рассматривать как гражданский спор, а не уголовное дело, заявила грузинский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа Нике Гварамии предъявили обвинение по статье об использовании полномочий для извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб. 11 августа Тбилисский горсуд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для Гварамии в качестве меры пресечения залог в размере 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). Обвиняемый отказался платить залог, а защита обжаловала решение суда.

Следствие заявило, что в результате злоупотребления Никой Гварамия своими руководящими и представительскими полномочиями компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 миллиона долларов США). Сам он доводы следствия раскритиковал, указав, что часть обвинений опровергается документами. Дело Гварамии может негативно сказаться на имидже Грузии, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня Тбилисский апелляционный суд счел неприемлемой жалобу Гварамии, поскольку он подал ее после истечения срока обжалования. Тбилисский горсуд вынес свое решение о залоге 11 августа в 01.30 по местному времени, на обжалование отводится 48 часов, однако жалоба была подана 13 августа 17.39, указано в решении Тбилисского апелляционного суда.

"Жалоба была подана спустя 16 часов после отведенного 48-часового срока на обжалование", - говорится в заявлении Тбилисского апелляционного суда, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Ника Гварамия и его адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявили в эфире телекомпании "Рустави 2", что ожидали такое решение суда. По их мнению, суд не свободен в принятии "независимого и объективного решения", передает просмотревший телеэфир корреспондент "Кавказского узла".

"Я ожидал, что залог останется залогом, второстепенно в какой форме это будет определено. Это понадобится для Страсбургского суда, документы для которого мы собираем", - заявил Ника Гварамия.

Гварамии указал, что свою правовую позицию он обозначал в течение четырех часов на судебном процессе в Тбилисском горсуде, поскольку это имеет значение для ознакомления с ней общественности. Для суда первых двух инстанций она интереса не представила, отметил Гварамия.

В жалобе адвокат Гварамии требование отменить залог, избранный в качестве меры пресечения, обосновал тем, что прокуратура передала в суд шесть томов уголовного дела, но в них не было тех документов, на которые опиралась судья при вынесении решения о мере пресечения. Кроме того, суд не рассмотрел представленные защитой документы о том, что телекомпания не понесла ущерба, отметил Садзаглишвили.

Дмитрий Садзаглишвили, в свою очередь, подчеркнул, что апелляционный суд неверно определил срок для подачи жалобы. По подсчетам адвоката, срок подачи апелляции истекает 14 августа.

Сегодня же Гварамия со своим адвокатом провели встречу с народным защитником Грузии Нино Ломджария. По завершении встречи Ломджария указала, что по делу Гварамии есть вопросы, и прокуратура должна доказать злостность его намерений. Помимо этого, омбудсмен не исключила, что это дело может рассматриваться не как уголовное, а в статусе гражданского.

"Я думаю, что очень важно, чтобы существовали соответствующие доказательства и обоснования, чтобы эта конкретная тяжба рассматривалась в уголовном вопросе", - заявила также в эфире "Рустави 2" Нино Ломджария.

По ее словам, аппарат омбудсмена планирует включиться в судебный процесс и провести встречу в прокуратуре для ознакомления с позицией стороны обвинения.

Сам Ника Гварамия заявил, что предоставил омбудсмену факты, что его дело "носит поверхностный характер, не требует особого изучения" и "является четким свидетельством открытого политического преследования".

"Я надеюсь, что народный защитник сделает правильные и адекватные выводы, и мы увидим какой-то ответ по этому вопросу", - сказал Ника Гварамия.

Суд отвел Гварамии 30 дней на уплату залога. Прокуратура пригрозила, что если он в отведенный срок не внесет требуемую сумму, то обратится в суд для ужесточения меры пресечения, вплоть до ареста.

Напомним, Гварамия был уволен 18 июля – сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля он объявил о планах создания нового грузинского телеканала. Дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, заявили "Кавказскому узлу" оппозиционные грузинские политики. 12 августа Халваши заявил о решении продать телекомпанию из-за ее долга примерно в 24 миллиона долларов.