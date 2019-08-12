Ника Гварамия (в центре). Скриншот видео https://www.facebook.com/rustavi2/photos/a.293417874035638/1286081234769292/?type=3&theater

12 августа 2019, 04:44

Ника Гварамия отказался платить залог

Защита обжалует решение Тбилисского городского суда, назначившего бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии в качестве меры пресечения более 13 тысяч долларов залога, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа Ника Гварамия был вызван в Генпрокуратуру, ему официально предъявили обвинение по статье об использовании полномочий руководителя для извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб. 11 августа Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему в качестве меры пресечения залог в размере 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). 

Следствие заявило, что в результате злоупотребления Гварамия своими руководящими и представительскими полномочиями компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 миллиона долларов США). Сам он доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами. Дело Гварамии может негативно сказаться на имидже Грузии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Жалоба на решение городского суда будет подана 12 августа, заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили в эфире "Рустави 2". Он рассказал, что Гварамия не собирается платить назначенный судом залог.

"Это дело принципа", - объяснил свое решение сам Гвамария, слова которого приводит издание Sova.

"У нас есть 48 часов для обжалования в Тбилисском апелляционном суде", - цитирует Садзаглишвили Общественный вещатель Грузии на своем сайте. По его словам, защита не ожидает, что апелляционный суд изменит решение городского суда, но считает необходимым "использовать все правовые средства". Адвокат также рассказал, что Гварамия не отказывается принимать участие в процессуальных действиях и не собирается покидать страну.

Напомним, Гварамия был уволен 18 июля – сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля он объявил о планах создания нового грузинского телеканала. 1 августа прокуратура пригласила его на первый допрос. Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, считают опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционные грузинские политики.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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