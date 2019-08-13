Халваши выставил на продажу "Рустави 2"

13 августа 2019, 06:29

Владелец грузинской телекомпании "Рустави 2" объяснил решение ее продать долгами примерно в 24 миллиона долларов. Решение Кибара Халваши связано не только с финансовой стороной, но и с попыткой изменить редакционную политику канала, считают грузинские политологи и оппозиционеры.

Как информировал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным решение Верховного суда Грузии, принятое в 2015 году, передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Он, в свою очередь, предложил безвозмездно передать двум ее учредителям 40 процентов акций телекомпании, однако их не устроили такие условия. Они заявили журналистам, что это предложение не обеспечивает им права голоса в телекомпании, а правящая партия "Грузинская мечта" хочет таким образом превратить "Рустави 2" в государственный телеканал.

"Рустави 2" основали Эроси Кицмаришвили, Давид Двали и Джарджи Акимидзе. Двали и Акимидзе принадлежали 60 процентов акций телекомпании. 5 августа вдова Кицмаришвили объявила, что сделает все возможное, чтобы вернуть акции своего мужа. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи полагают, что оппозиция потеряет значительную часть своих сторонников на выборах, если у "Рустави 2" изменится редакционная политика. Владелец телеканала заверил, что гарантирует журналистам сохранение независимости.

12 августа Кибар Халваши заявил о намерении продать "Рустави 2", мотивируя свое решение долгами телекомпании в размере 70 миллионов лари (почти 24 миллиона долларов) и отсутствием финансовой возможности содержать ее. Халваши намерен провести конкурс и продать телекомпанию тому, кто предложит за нее больше остальных.

"К сожалению, моих финансовых ресурсов для вывода компании из глубокого кризиса недостаточно. Поэтому хочу открыто заявить, что я готов вести переговоры с любым заинтересованным лицом, тем, кто купит "Рустави 2" и поможет телекомпании выйти из финансового кризиса и стать успешной компанией... Чтобы избежать политических или других манипуляций, я буду вести переговоры только с теми лицами, которые имеют серьезные намерения и в качестве гарантии этих намерений перечислят на банковский счет или специальный конкурсный счет не менее 1 миллиона долларов", - цитирует заявление Халваши Общественный вещатель.

Владелец телекомпании пояснил, что гарантийная сумма будет зачтена в счет оплаты акций, а в случае если сделка не состоится, Халваши обещает вернуть деньги. "Мы продолжаем работу, чтобы преодолеть текущие проблемы и решить первостепенные задачи", - добавил он.

Халваши отказался от проведения переговоров с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщил гендиректор "Рустави 2", адвокат Халваши Паата Салия на брифинге, который транслировался в прямом эфире "Рустави 2".

Кроме того, по его словам, Халваши намерен обратиться в суд с требованием возмещения причиненного финансового ущерба телекомпании ее прежним генеральным директором Никой Гварамией.

"Обязательно будет установлено заключением [предстоящей] аудиторской проверки, с 2015 года телекомпания разорялась искусственно или естественным путем. Есть подозрения, что это было сделано искусственно - доход компании сокращался из года в год в то время, как росли ее траты", - сказал Салия.

Ника Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля, сразу же после того, как ЕСПЧ принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля Гварамия объявил о планах создания нового грузинского телеканала. По его словам, уже найдены необходимые инвесторы, но необходимы финансовые пожертвования от сторонников этой идеи. 1 августа прокуратура пригласила Гварамию на допрос по делу о присвоении денег телеканала. Он отрицает свою причастность к финансовым махинациям и считает, что интерес прокуратуры носит политический характер.

В частности, по словам Салии, на искусственное разорение "Рустави 2" указывает, что телекомпания получала ущерб в десятки миллионов лари, а ее менеджмент получал премии в сотни миллионов.

Учредители "Рустави 2" выступили против продажи акций телекомпании

Комментируя намерение Халваши продать "Рустави 2", ее учредители Давид Двали, Джарджи Акимидзе и вдова Эроси Кицмаришвили Ия раскритиковали решение Халваши продать акции телекомпании.

Ия Кицмаришвили 12 августа в эфире грузинской телекомпании "Имеди" призвала потенциальных покупателей воздержаться от приобретения "Рустави 2" в связи с судебным процессом по отчужденным акциям ее супруга, которые она намерена вернуть.

В свою очередь Давид Двали также заявил, что борьба за отчужденные акции соучредителей будет продолжена в суде. "Мы - те люди, которые действительно пострадали, и возвращение "Рустави 2" будет справедливым", - заявил он.

Джарджи Акимидзе уверен, что уже определено, кто станет покупателем, но детали раскрывать не стал. "Это решение заранее определено, кто купит. Сейчас происходит его реализация, и стараются его ввести в правовые рамки, проводя процесс прозрачно", - сказал Акимидзе, как и Двали, в эфире "Рустави 2".

О долгах телекомпании и неуплате налогов было известно ранее, добавил он.

Оппозиционеры и политологи указали на политический подтекст предстоящей сделки

Оппозиционные политики заявили о политическом подтексте продажи телекомпании и намерении передать ее лицам, лояльным власти, за которыми будет стоять лидер правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

"Бидзина Иванишвили не ставит перед собой цель сохранить "Рустави 2", а [ставит цель] разрушить эту телекомпанию по всей форме, сравнять с землей. Вот увидите, на месте "Рустави 2" будут построены жилые дома, и на этом завершится ее история", - сказал представитель партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

Депутат парламента от "Европейской Грузии" Отар Кахидзе назвал циничным заявление Халваши о продаже телекомпании и указал, что им руководит Иванишвили. Кроме того, он указал, что по требованию Халваши на активы телекомпании был наложен арест, из-за чего и возникли у нее финансовые проблемы.

"Поставлена задача - сменить редакционную политику, все остальное - детали для достижения этой цели, которые мы увидим на пути достижения ее", - сказал Кахидзе.

По мнению одного из лидеров непарламентской оппозиционной партии Давида Бердзенишвили, Халваши лукавит, заявляя, что ранее не знал о долгах "Рустави 2". "Это шито белыми нитками - так много долгов, большая часть информации об этом открыта, и он [Халваши] об этом не знал раньше? Сейчас узнал, что должны заплатить за потребление воды миллионы?" - сказал Бердзенишвили.

По его словам, Халваши выполнил заказ, отсудив телекомпанию, а Иванишвили приобретет телекомпанию, так как уже вынужден действовать открыто, поскольку за прошедший период после оформления "Рустави 2" на Халваши он не смог изменить ее редакционную политику и оказать влияние на журналистов.

Однако вице-спикер парламента от правящей партии Георгий Вольский указал, что оппозиционеры связывают решение Халваши со сменой редакционной политики телекомпании, тогда как у нее серьезные проблемы с финансами. "Больше ни с какой другой темой связи нет, у телекомпании серьезные финансовые проблемы. В любом случае нужно сделать определенные шаги… Когда есть задолженность в 70 миллионов, это не дает возможности продолжать работу", - сказал Вольский, как и Удумашвили, Кахидзе, Бердзенишвили, в эфире "Рустави 2".

Грузинские политологи считают, что Халваши продает телекомпанию не только из-за ее финансовых проблем, но и руководствуясь политическими мотивами, поскольку "Рустави 2" имеет влияние на политические и общественные процессы в стране, формирует общественное мнение.

После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году телекомпанию стали рассматривать в качестве политического оппонента

"После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году телекомпанию стали рассматривать в качестве политического оппонента", - сказал сотрудник неправительственной организации "Центр стратегических исследований и развития" Леван Алапшвили корреспонденту "Кавказского узла".

Кибар Халваши отказался от продажи телекомпании Михаилу Саакашвили, поскольку в период его президентства у бизнесмена возникли проблемы из-за расхождения интересов, и он понес "колоссальные убытки", а также потому, что если телекомпания попадет к Саакашвили, то сохранит прежнюю редакционную политику, отметил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Халваши рассчитывал, что после его предложения о продаже телекомпании журналисты с пониманием отнесутся, если начнутся задержки с выплатами зарплаты, в коллективе появится нервозность, которая скажется на качестве работы, предположил Анджапаридзе.

"Журналисты тоже люди, у них есть семьи, им тоже надо получать какие-то средства, чтобы существовать. Если журналистам месяцами не будут выплачивать зарплату, то мотивация остаться работать на "Рустави 2" будет значительно снижена", - сказал он "Кавказскому узлу".

Споры вокруг акций телекомпании создадут проблемы при продаже

Покупатель "Рустави 2" может решиться на подобную сделку под гарантии правительства, считает генеральный директор НПО Transparency International Georgia Эка Гигаури.

"Учитывая, что есть заявления Окруашвили относительно документа с подписью Кибара Халваши, учитывая, что члены семьи Кицмаришвили на самом деле начинают заявлять о праве собственности на "Рустави 2"... я думаю, человек, который заинтересован в инвестировании денег в "Рустави 2", получит от правительства заверения в том, что ни один из этих случаев не даст никаких результатов. Следовательно, у этого человека, который купит "Рустави 2", будут либо гарантии от правительства, либо у него будет другое предложение от правительства, в результате которого он решит купить "Рустави 2", - сказала Гигаури.

Оппозиционный политик Ираклий Окруашвили претендует на 100% акций "Рустави 2". Он утверждает, что Халваши приобрел "Рустави 2" как его представитель. Договор, предъявленный Окруашвили в подтверждение своих слов, адвокат Халваши Паата Салия назвал подделкой. Окруашвили также заявил, что готов передать журналистам "Рустави 2" большую долю в телекомпании, чтобы они "продолжили тяжбу по законному возвращению телеканала". Уголовное преследование Окруашвили, обвиненного по делу о насилии во время акций протеста у здания парламента, может быть связано с его притязаниями на телеканал, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власти Грузии отрицают какой-либо политический подтекст в деле оппозиционера.

Никто не купит "Рустави 2" из коммерческих интересов, а если появится какой-либо покупатель, то это обязательно будет политическая сделка, которая не будет иметь ничего общего с коммерческой логикой, считает грузинской политолог Гия Хухашвили. "Трудно представить, что кто-то купит телекомпанию "Рустави 2" в условиях, когда дело вокруг нее все еще является спорным", - цитирует слова Гии Хухашвили "Грузия Онлайн".

Наиболее важной является независимость редакционной политики телеканала, считает исполнительный директор Института развития свободы информации (IDFI) Георгий Клдиашвили. "Очевидно, что господин Кибар - бизнесмен, он смотрит на телевидение как на одно из направлений своего бизнеса. Но в то же время здесь много опасностей, что телеканал, который был критическим, сменит редакционную политику", - сказал Клдиашвили в эфире "Рустави 2".