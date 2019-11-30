Участникам протестов в Тбилиси назначены арест и штраф

30 ноября 2019, 13:37

Суд вынес решение об аресте на пять суток активиста Анро Джанджгавы и оштрафовал другого участника протестов у здания Национальной библиотеки Грузии, Давида Напетваридзе.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября активисты и представители оппозиции организовали шествие и акцию протеста у Национальной библиотеки, недалеко от здания парламента Грузии. Во время стычек с силовиками были задержаны три оппозиционера, позднее правоохранители их отпустили.

Задержанному 29 ноября активисту движения "Посмей" Анро Джанджгаве назначены пять суток административного ареста, Давиду Напетваридзе 1000 лари штрафа (около 337 долларов США). Еще два участника акции у библиотеки, Димитрий Липартелиани и Георгий Парумбегов, получили устный выговор.

Вердикт суда был раскритикован активистом движения "Посмей" Дмитрием Липартелиани, который заявил, что приговоры вынесены по указанию руководства партии власти, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию, озвученную в эфире грузиноязычного телеканала "Рустави 2".

Акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы, проводятся в Тбилиси 14 ноября. Протестующие добиваются отставки правительства и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Они также требуют назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Напомним, что 29 ноября суд постановил заключить под административный арест активистов Беку Папашвил, Георгия Рухайю и задержанных у канцелярии правительства. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили был оштрафован после спора с судьей. Помимо штрафа, Чхартишвили был арестован на восемь суток, сообщил 29 ноября "Интерпрессньюс".