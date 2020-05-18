Грузинский бизнесмен Георгий Руруа оставлен под арестом

18 мая 2020, 17:55

Суд в Тбилиси оставил под стражей одного из основателей телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа, на освобождении которого настаивают лидеры оппозиции. Это один из наиболее резонансных политических процессов в Грузии, констатировали в Ассоциации молодых юристов Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 мая Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании двух осужденных лидеров оппозиционных партий – основателя "Победившей Грузии" Ираклия Окруашвили и генерального секретаря "Европейской Грузии" Георгия Угулавы. Выйдя на свободу, оппозиционеры заявили, что не будут выполнять договоренность о поддержке изменения избирательной системы в Грузии, если не будет освобожден и Георгий Руруа, который с ноября 2019 года находится под стражей по обвинению в незаконном ношении оружия.

8 марта на встрече с участием иностранных дипломатов власти Грузии и представители оппозиции договорились об изменении системы парламентских выборов. Договоренность будет действовать при условии освобождения политзаключенных, заявили представители оппозиции, назвав конкретные имена. Договор не предусматривает конкретных имен, возразили власти Грузии. Соглашением между "Грузинской мечтой" и оппозицией власти признали наличие политзаключенных, а также влияние на правосудие, заявили аналитики. Договоренность о новой системе выборов усилит влияние партий в парламенте, отметили представители грузинских НПО.

Тбилисский городской суд сегодня отклонил сегодня ходатайство об освобождении под залог Георгия Руруа, инвестора оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи", сообщила "Грузия Online".

Дело Руруа является одним из наиболее резонансных в Грузии, отметили в Ассоциации молодых юристов Грузии. "Мы наблюдаем за этим делом, и гражданское общество расценивает это как политически мотивированное дело", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ассоциации.

Еще один резонансный судебный процесс с политическим подтекстом - разбирательство по делу Бесика Тамлиани, участника митинга 20-21 июня 2019 года, указали в неправительственной организации. "В настоящее время остальные обвиняемые по делу 20-21 июня находятся на свободе. Некоторые получили условные сроки заключения, но большинство - штрафы и административные аресты", - отметил представитель Ассоциации молодых юристов.

20 июня 2019 года на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, что спровоцировало протесты. Протестующие потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, Минздрав сообщил тогда о госпитализации 240 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019".

Бесик Тамлиани был освобожден 23 марта 2020 года. "В настоящее время суд еще не завершился, однако преследование Тамлиани содержит признаки нарушения прав человека", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили. "В Грузии есть проблема содержания в тюрьме не только политзаключенных, к каковым относятся Георгий Руруа и участники митинга 20-21 июня, но еще священник Георгий Мамаладзе, у которого проблемы со здоровьем", - сказал Нануашвили корреспонденту "Кавказского узла". Мамаладзе признан виновным в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. Обвиняемый свою вину не признал, говорится в материале "Кавказского узла" "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?"

Мамаладзе должен быть амнистирован, заявил корреспонденту "Кавказского узла" и представитель НПО "Бывшие заключенные за права человека" Гела Николаишвили. "Согласно грузинскому законодательству, если здоровье человека не позволяет ему находится в тюрьме, то заключенный может быть освобожден даже не по амнистии, которая зависит лишь от воли президента, а по решению суда. Однако выводы комиссии о физическом состоянии Мамаладзе не убедили суд в том, что священника следует освободить", - указал он.

Дело Мамаладзе сегодня находится в ЕСПЧ, и правозащитники намерены добиться его освобождения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель НПО "Центр мониторинга и обучения", адвокат Тамта Микеладзе. "Применение амнистии в последнее время приняло странный и непоследовательный характер. Несмотря на ходатайство патриархии, президент отказалась освобождать Мамаладзе, хотя общественная ситуация была такой же напряженной, как и по вопросу Окруашвили и Гиги Угулавы", - отметила Микеладзе.

Оппозиция считает политзаключенными не только Руруа, но и бывшего министра обороны и министра внутренних дел Бачо Ахалаю, участника июньского митинга 2019 года Бесика Тамлиани, бойцов спецназа Ираклия Пирцхалаву и Георгия Цаадзе, а также многих других, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член партии "Европейская Грузия" Давид Дарчиашвили.

22 октября 2014 года политический деятель, бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая, обвиненный по ст.144-1 УК Грузии (пытки), был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Ираклий Пирцхалава и Георгий Цаадзе приговорены в октябре 2015 года к 12 годам заключения. Они были признаны виновными в том, что работая в полиции, совершили убийство Вазагашвили и Хубулова, готовивших, по версии следствия, нападение на одну из тбилисских семей. Следствие расценило действия силовиков при операции как вооруженное нападение.