20 мая 2020, 16:32

25 мая объявлено в Кабардино-Балкарии нерабочим днем

Соответствующий указ подписал сегодня глава Кабардино-Балкарии в связи с празднованием Ураза-байрам. В дни праздника жителям республики рекомендуется не ходить в гости и оставаться дома.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Кабардино-Балкарии призвал мусульман отпраздновать Ураза-байрам в кругу семьи, не посещать кладбища и не ходить в гости в условиях ограничений из-за эпидемии.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.                       

25 мая в Кабардино-Балкарии будет выходным нерабочим днем  в связи с празднованием Ураза-байрам, который в этом году приходится на 24-26 мая, говорится в указе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Выходной объявлен "в соответствии с п. 7 ст. 4 № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман (ДУМ) КБР",  отмечается в документе, опубликованном на сайте главы республики.

В связи с распространением коронавируса Духовным управлением мусульман КБР принято решение отменить праздничный намаз, говорится в сообщении пресс-службы главы республики. Жителям республики рекомендовано "не посещать места массового скопления [людей], не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.  

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Отмена массового празднования Ураза-байрама разочаровала жителей Чечни", "Муфтият Адыгеи и Кубани призвал верующих отпраздновать Ураза-байрам дома", "Рамадан побудил жителей Кабардино-Балкарии активнее оказывать помощь нуждающимся".

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