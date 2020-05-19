Забор крови. Фото пресс-службы Минздрава Абхазии. http://minzdravra.org/index.php/component/content/article/90-sobytiya/124-vseobshchaya-dispanserizatsiya-prodolzhitsya-14-maya-na-baze-respublikanskoj-bolnitsy-minzdrava-abkhazii?Itemid=437

19 мая 2020, 08:02

Коронавирусом заразились четыре курсанта в Абхазии

У четырех курсантов, которые вернулись в Абхазию из России и находились на карантине, диагностирован коронавирус.

Как писал "Кавказский узел", общее число зараженных коронавирусом в Абхазии по данным на 18 мая составляло 20 человек, два человека выздоровели, один умер.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Коронавирус подтвердился еще у четырех жителей Абхазии. Инфицированные - курсанты российских вузов, которые вернулись в Абхазию и находились на карантине в пансионате "Айтар" в Сухуме. Зараженные будут отправлены в Гудаутский госпиталь, говорится в сообщении, опубликованном в ночь с 18 на 19 мая на странице министерства здравоохранения Абхазии в соцсети Facebook.

Планируется, что 52 человека из числа курсантов российских военных вузов сегодня, 19 мая будут отпущены домой, их тестирование на коронавирус оказалось отрицательным.

Общее число зараженных коронавирусом в Абхазии, таким образом, достигло 24, пишет РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Путин включился в решение проблемы азербайджанцев на границе в Дагестане", "Село в Армении закрыто на карантин из-за коронавируса", "До 28 выросло число случаев заражения COVID-19 в Нагорном Карабахе".

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